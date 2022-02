Fundação Brasileira de Contabilidade prestigia posse de Diretoria do CRC Sergipe

Na solenidade, a contadora Salete Barreto foi empossada presidente do CRCSE, a 2ª mulher a ocupar o cargo em 75 anos de história da instituição

Entidade nacional focada na missão de promover educação continuada ao profissional contábil, com sede em Brasília/DF, a Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC) esteve presente na posse da Gestão 2022/2025 e do novo Conselho Diretor 2022/2023 do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE), nesta quarta-feira, 2, em Aracaju/SE.

Na ocasião, a contadora sergipana Maria Salete Barreto Leite foi empossada solenemente à frente da Presidência do CRCSE. Trata-se da segunda mulher a presidir o Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe em quase 75 anos de história da entidade contábil.

Presente na solenidade, a presidente da FBC, a contadora Sandra Elvira Gomes Santiago (radicada em Aracaju e sergipana de coração há quase 40 anos), parabenizou Salete Barreto pela posse como presidente do CRCSE, destacando o importante papel que a contadora irá exercer à frente do Conselho Regional ao se dedicar a diversos projetos voltados à comunidade contábil em âmbito nacional e estadual.

UNIÃO FBC E CRCSE

“É com imenso prazer que hoje felicito minha amiga Maria Salete, que é profícuo exemplo de profissional e ser humano, utilizando sempre seu conhecimento e capacidades técnicas com vistas ao bem do próximo. Acredito que toda sua experiência e amor já demonstrado pela profissão irão lhe permitir realizar projetos ainda maiores agora como presidente do Conselho de Contabilidade deste Estado ao qual digo que pertenço, que é Sergipe”, destacou a presidente da FBC.

Sandra Santiago também ressaltou a importância da união entre FBC e CRCSE em prol da valorização do profissional da Contabilidade. “Como presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade, coloco-me à disposição para nos unirmos em parcerias e projetos para, cada vez mais, despertarmos o potencial da nossa classe”, enfatizou.

Em seu discurso, a nova presidente do CRCSE agradeceu a presença da presidente da FBC na solenidade e não escondeu a emoção de assumir a Presidência da entidade que iniciou atuação há mais de 20 anos. “É com bastante orgulho e com profundo sentimento de responsabilidade que assumo hoje a função de presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe, cargo mais alto que um profissional da Contabilidade pode almejar dentro do seu Estado. Essa escolha foi feita porque honramos a história desenvolvida pelos líderes que nos antecederam. A vitória obtida no pleito de novembro de 2021, nos fez enxergar uma nova realidade e a necessidade de continuar unidos para avançar”, afirmou.

PRESENÇAS

A solenidade foi prestigiada por familiares, amigos dos novos conselheiros e presidente, por colaboradores da entidade, pelos ex-presidentes do CRCSE, Aécio Dantas – atual presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) –, Ângela Dantas e Vanderson Mélo, presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Josenito Vitale, presidente do SESCAP/SE, Gleide Selma Santos, Delegado da Receita Federal de Sergipe, Edson Fiel Filho, representantes do Sistema CFC/CRCs de vários estados e outras autoridades.

Fonte e foto assessoria