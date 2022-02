Ano de cobranças, greves e promessas

Por Adiberto de Souza *

Este será um ano de muitas cobranças aos gestores públicos, greves de servidores e de um festival de promessas aos eleitores. Há anos com os salários defasados e estimulados pela aproximação da campanha eleitoral, o funcionalismo estadual e municipal já começou a botar a boca no trombone. Ontem mesmo, professores de Aracaju colocaram o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) na roda para exigir dele o reajuste o piso salarial. Acossado, o pedetista bateu em retirada. Pelo mesmo motivo, os educadores do estado fizeram manifestação em frente ao palácio do governo. Outras categorias, como policiais, peritos e motoristas do Samu também estão ameaçando cruzar os braços se não forem atendidos em suas reivindicações. A expectativa é que pipoquem greves a torto e a direito, principalmente no segundo semestre. E para se contrapor a tantas cobranças, os políticos vão aproveitar o palanque eleitoral para encher de promessas a barriga da classe trabalhadora. Em vez de atender as velhas demandas, os candidatos voltarão a prometer que, se forem eleitos, transformarão Sergipe num pedacinho do paraíso aqui na terra. Misericórdia!

Chumbo grosso

A depender da ex-deputada federal Cristiane Brasil (PTB), o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) não se elegerá mais nem a síndico de condomínio. A distinta está por aqui com o fidalgo depois que ele prometeu à colega de partido Graciela Nienov, “dois jagunços bons” para resolver os problemas no diretório paulista. Desbocada tal qual o pai Roberto Jefferson (PTB), Cristiane tem dito o diabo do evangélico Rodrigo. Assustado com a divulgação de suas postagens no twitter contra pai e filha petebistas, o deputado meteu a viola do saco. Até parece que engoliu a língua. Home vôte!

Banco dos réus

Já condenado em dois processos, o ex-deputado federal André Moura (PSC) voltará a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, no dia 10 de março próximo. Nesta ação, ele responde por desvio de veículos e servidores quando foi prefeito de Pirambu. Iniciada no ano passado, a votação deste processo está 5 a 5, cabendo o desempate ao novo ministro do STF, André Mendonça. Este julgamento não altera em nada as duas punições anteriores. Moura foi condenado a oito anos e três meses de prisão pela prática dos crimes de peculato, desvio e apropriação de recursos públicos e associação criminosa, estando inelegível por cinco anos. Danôsse!

Saúde feminina

Pesquisa revela que a média da idade para a primeira ida ao ginecologista é de 20 anos. Os motivos das visitas foram a necessidade de esclarecer algum problema ginecológico (20%), a gravidez ou a suspeita dela (19%) e a prevenção (54%). Sete a cada 10 entrevistadas acham que a decisão sobre a interrupção da gravidez cabe somente à mulher. Outras 25% disseram que a questão deve ser decidida pelas leis da sociedade. Será mesmo?

Aposta errada

Perderá dinheiro quem apostar num rompimento do PT. Em hipótese alguma a vice-governadora Eliane Aquino (PT) aceitaria se candidatar ao Senado numa chapa contrária à do pré-candidato a governador Rogério Carvalho (PT). E nem o presidenciável Lula da Silva (PT) orientaria ela a cometer tal aventura. Diferente de outros partidos, o PT até estimula as disputas internas, mas na hora do vamos ver conjuga o “unidos venceremos”. Portanto, ao contrário do disse me disse, Eliane disputará uma cadeira na Câmara federal no mesmo palanque de Rogério e Lula. Quer apostar uma mariola de goiaba? Aff Maria!

Prestando contas

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) abriu, ontem, os trabalhos legislativos da Câmara de Aracaju. O pedetista destacou que o segundo ano do seu mandato será pautado “pela responsabilidade, transparência e competência para seguir colocando a cidade no caminho do desenvolvimento e construir um futuro cada vez melhor para Aracaju”. Edvaldo destacou o Plano Diretor, cuja revisão foi retomada em 2021, ressaltando o importante papel que a Câmara desempenhará quando for analisar o projeto. Ah, bom!

Reajuste a caminho

A Assembleia deve receber, ainda este mês, o projeto de lei sobre reajustes salariais dos servidores estaduais. A promessa foi feita, ontem, pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), durante a abertura dos trabalhos legislativos. “Estamos fechando os números, porque gosto de fazer gestão com os pés no chão e responsabilidade”, discursou. Chagas também disse aos deputados que não encaminhará um projeto de forma escalonada, que venha repercutir negativamente no futuro de outras gestões. Entre os professores, existe a expectativa de Belivaldo pagar o reajuste do piso salarial da categoria. Aguardemos, portanto!

O vírus não folga

Diferente de quem pensa que o coronavírus está de folga, o número de pessoas infectadas, internadas e mortas pela covid-19 mostra o contrário. Para se ter uma ideia, de 1º de janeiro até ontem, a doença matou 53 pessoas em Sergipe, sendo que 20 delas foram a óbito nos últimos quatro dias. Apesar deste agravamento do quadro, o governo estadual deixou para aumentar as restrições contra a pandemia só a partir de segunda-feira próxima. Enquanto isso, as animadas festinhas seguem provocando aglomerações e, naturalmente, promovendo a mortal disseminação do vírus. Só Jesus na causa!

Terra de banguelos

Segundo pesquisa da Edelman Insights,16 milhões de brasileiros não possuem um único dente, enquanto 39 milhões de pessoas usam próteses dentárias. O estudo revela que para 43% dos banguelos, a perda de dentes lhes atrapalha namorar ou paquerar. Outros 21% disseram que a condição lhes impediu de fazer novos amigos e 41% relataram dificuldades na pronúncia das palavras. Cruz, credo!

Me dá uns votinhos aí

Muitos prefeitos sergipanos já estão reservando espaços nas agendas para atender visitantes ilustres, que têm batido pernas pelo interior prometendo apoio político e emendas do Orçamento da União. Por enquanto, os visitantes mais frequentes são os pré-candidatos a cargos majoritários, porém com o passar do tempo e a aproximação do pleito, vai ter fila de candidatos a deputado estadual e federal nas cidades do interior para pedir a bênção eleitoral dos prefeitos. E haja tempo para ouvir tanta ladainha. Marminino!

Relações cortadas

Não chamem para o mesmo piquenique os vereadores aracajuanos Josenito Vitale (PSD) e Emília Corrêa (Patriota), pois pode terminar em batalha de ketchup. Os dois estão se estranhando desde que a distinta pediu para participar das sessões plenárias de forma online, pois precisa ir ao Canadá conhecer a netinha. Presidente da Câmara, Vitale negou o pedido e afirmou que Emília quer ganhar o salário líquido de R$ 14 mil sem trabalhar. E Josenito disse mais: “Se a vereadora fosse empregada da iniciativa privada e tivesse que se ausentar, só teria direito a cinco dias para viajar, visitar a neta e voltar ao trabalho”. Cendeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Tribuna de Aracaju, em 31 de outubro de 1931.

* É editor do Portal Destaquenotícias