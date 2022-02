Aracaju realizará Dia D da vacinação contra covid-19 para crianças a partir de 5 anos

Prefeito anunciou inclusão de todas as crianças, de 5 a 11 anos, na campanha de imunização, a partir deste sábado

A Prefeitura de Aracaju avançará na vacinação infantil contra a covid-19 e incluirá, no calendário municipal, todas as crianças acima de 5 anos, sem comorbidades. O anúncio da nova fase foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, nesta quinta-feira, 3, através das redes sociais. De acordo com o gestor, o público, de 5 a 11 anos, poderá ter acesso à primeira dose do imunizante em oito Unidades Básicas de Saúde e no ponto fixo do Shopping Jardins. O Dia D da vacinação ocorrerá neste sábado, 5, das 8h às 16h.

“É com muita alegria que anuncio este grande avanço na vacinação infantil contra a covid-19. Vacinaremos todas as crianças com idade acima de 5 anos, com e sem comorbidades. No sábado, dia 5, haverá uma grande mobilização, o Dia D, para alcançarmos o máximo de crianças e, neste dia, disponibilizaremos nove pontos de vacinação, sendo oito Unidades Básicas de Saúde e o Shopping Jardins. Para que a criança tome a vacina, basta que o papai, a mamãe, a avó, a tia ou o responsável apresente sua documentação e a do menor. É fundamental que nossos pequenos sejam imunizados porque a variante Ômicron tem apresentado maior incidência, com gravidade, em crianças”, destacou o prefeito.

Pelo cronograma municipal, a vacinação dos aracajuanos com idade a partir de 5 anos, acontece neste sábado, dia 5, das 8h às 16h. Para que a criança receba a primeira dose, os pais ou responsáveis deverão estar munidos do documento de identificação (do menor e do responsável), comprovante de residência de Aracaju e carteira de vacinação da criança.

Serão disponibilizados os imunizantes Coronavac e pediátrico da Pfizer. Ambos estarão disponíveis no Shopping Jardins e em oito Unidades Básicas de Saúde. São elas: Celso Daniel (Santa Maria); Santa Terezinha (Robalo); Geraldo Magela (Orlando Dantas); Ávila Nabuco (Médici); Edézio Vieira (Siqueira Campos); José Calumby (Bugio); José Machado (Santos Dumont); e Carlos Fernandes (Lamarão).

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Tirzah Braga