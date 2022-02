Brasil tem 172 mil novos casos e 893 mortes por covid-19, em 24 horas

O ano de produções teatrais começa em fevereiro para a Villela Produções. Seguindo as normas sanitárias contra covid-19, a Villela está com programação fechada até setembro e trará humor, música e diversão para Aracaju.

Em fevereiro, o comediante Emerson Ceará traz o stand up comedy ‘A gente vévi’. A apresentação ocorre no Teatro Atheneu, às 21 horas. Natural de Nova Olinda, no interior do Ceará, o comediante começou a trabalhar na área em 2010.

Em março, a Villela traz encantamento para crianças e adultos com o musical ‘a Bela e a Fera’. O espetáculo está previsto para dia 20, no teatro Tobias Barreto.

Abril e maio serão meses de risada com Bruna Louise, dia 23 de abril, no Atheneu e seu stand up Deslocada, e a Paz de Darwin com Rodrigo Marques, 1 de maio.

Já os fãs de AnaVitória podem marcar na agenda a data 16 de setembro. A dupla traz a turnê Cor para Aracaju com local de apresentação a definir.

