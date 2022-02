Câmara Municipal de Aracaju define os membros  das seis Comissões Permanentes

Nesta quinta-feira, 3, os vereadores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) reuniram-se durante a 2ª Sessão Ordinária para definir os membros das seis Comissões Permanentes que compõem o Parlamento Municipal.

As Comissões são órgãos técnicos, constituídos pelos próprios membros da Câmara, com a função de emitir pareceres especializados e realizar investigações. De acordo com o Regimento Interno da Casa, a composição das Comissões Temáticas é feita pela representação proporcional dos partidos, que será obtida dividindo o número de vereadores pelo número de membros de cada comissão, e o número de vereadores de cada partido pelo quociente assim alcançado.

Durante a Sessão, os vereadores apresentaram as comissões que almejavam e, após consenso e votação em Plenário ficaram assim definidas:

Posteriormente, serão definidas as funções de presidente, vice-presidente e secretários de cada comissão.

Comissão de Justiça e Redação

Anderson de Tuca (PDT)

Dra. Emília Corrêa (PATRIOTA)

Pastor Diego (PP)

Joaquim da Janelinha (PROS)

Soneca (PSD)

Comissão de Finanças, Tomadas de Contas e Orçamento

Fábio Meireles (PSC)

Ricardo Vasconcelos (Rede)

Professor Bittencourt (PCdoB)

Ricardo Marques (CIDADANIA)

Vinicius Porto (PDT)

Comissão de Educação, Cultura e Esportes

Binho (PMN)

Eduardo Lima (Republicanos)

Pastor Diego (PP)

Professora Ângela Melo (PT)

Sávio neto de Vardo (PSC)

Comissão Saúde, Direitos Humanos, Assistência Social e Defesa do Consumidor

Dr. Manuel Marcos (PSD)

Eduardo Lima (REPUBLICANOS)

Sheyla Galba (Cidadania)

Linda Brasil (PSOL)

Isac (PDT)

Comissão Obras, Serviços Públicos, Transporte e Meio Ambiente

Breno Garibalde (DEM)

Cícero do Santa Maria (Pode)

Paquito De Todos (SOLIDARIEDADE)

Ricardo Marques (CIDADANIA)

Soneca (PSD)

Comissão de Ética

Professora Ângela (PT)

Joaquim da Janelinha (PROS)

Professor Bittencourt (PCdoB)

Suplentes da Comissão Ética:

Fábio Meireles (PSC)

Sheyla (Cidadania)

Soneca (PSD)

Foto Gilton Rosas

Fonte CMA