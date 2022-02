Censo: Seduc continua treinamento com gestores e professores

Segunda etapa do Censo Escolar da Educação Básica continuará aberta até dia 17 de março

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) dá continuidade ao treinamento com os técnicos responsáveis pelo acompanhamento do Censo Escolar da Educação Básica, desta vez, no âmbito das unidades escolares das Redes Municipais e Privada. A segunda etapa da coleta dos dados do Censo Escolar da Educação Básica 2021, no Sistema Educacenso iniciou-se no dia 1º de fevereiro e segue até o dia 17 de março.

Neste segundo levantamento, as escolas públicas e privadas devem informar o rendimento (aprovado ou reprovado) e o movimento (deixou de frequentar, transferido ou falecido) dos alunos declarados na etapa da Matrícula Inicial do Censo Escolar 2021. De 04 a 18 de abril o Inep reabrirá o Sistema Educacenso para que as escolas confiram todos os dados declarados e realizem as correções necessárias.

“Ressalta-se que apenas os gestores escolares ou os responsáveis pela declaração podem acessar o Sistema para inserir e corrigir as informações de forma fidedigna, examinando os instrumentais administrativos e acadêmicos. Com os dados de rendimento e movimento, o Inep poderá calcular as taxas de rendimento e abandono escolar e divulgar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)”, destaca Jucileide Aragão, coordenadora estadual do Censo Escolar da Seduc.

Todas as unidades educacionais que declararam o Censo Escolar 2021 devem informar o resultado dos alunos, do ano letivo de 2021, mesmo que tenham paralisado ou encerrado suas atividades no ano de 2022. As informações declaradas na pesquisa do Censo Escolar são importantes para a formulação de políticas públicas educacionais e para o planejamento das redes de ensino e das unidades escolares.

Programação de formação

A Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional, por meio do Serviço de Informações Estatísticas, iniciou as formações sobre o módulo Situação do Aluno 2021, com o treinamento dos técnicos regionais responsáveis pelo acompanhamento do Censo Escolar e segue com a programação dos treinamentos virtuais até o dia 7 de fevereiro, conforme cronograma: 3/02 – coordenadores municipais que têm domínio no Sistema Educacenso (incluindo a Rede Privada); 04/02 – técnicos que têm domínio no Sistema Educacenso (exclusivamente para a Rede Estadual); 7/02 – técnicos que não têm domínio no Sistema Educacenso (para todas as redes de ensino).

Os convites para os treinamentos já foram encaminhados pela equipe da coordenação estadual do censo escolar para os técnicos envolvidos no processo. Para mais informações os interessados devem ligar para o número (79) 3194-3294, ou encaminhar um e-mail para [email protected]

Fonte e foto assessoria