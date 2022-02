Centro Cultural Maria da Conceição inaugurado em Cedro

O município recebeu mais um benefício. Nesta quarta-feira, 02, a Prefeitura de Cedro de São João, através do Departamento Municipal de Cultura e Turismo inaugurou o Centro Cultural Professora Maria da Conceição Nunes.

O Centro Cultural será a nova casa de apoio para os artistas cedrenses, que vinham em busca de incentivo para manter a sua cultura regional viva. No local, serão desenvolvidas ações voltadas para os artistas, como exposições, projetos culturais, aulas e muito mais. “A partir de agora, moradores e turistas terão um único local para produzir e expor projetos relacionado à arte do município, desde artesanato, moda, gastronomia até artes plásticas e decoração”, pontuou a prefeita Layana Costa.

Na oportunidade, ocorreu a assinatura da ordem de serviço de pavimentação, por meio da emenda parlamentar da senadora Maria do Carmo, que através da CODEVASF, será desenvolvida o mais breve possível no município. A pavimentação proporcionará mais segurança, qualidade de vida e conforto aos moradores e pessoas que transitam na região beneficiária.

“Hoje é dia de alegria para todos os cedrenses. Estamos inaugurando o Centro Cultural que era um sonho antigo de vários artistas que pediam por uma casa de apoio para expor e produzir projetos artísticos. E agora, assinando mais uma ordem de serviço, através da emenda parlamentar da nossa querida senadora Maria do Carmo. Muitos benefícios estão chegando em nosso município e eu só tenho a agradecer por poder fazer parte de cada projeto executado em benefício de Cedro”, enfatizou a prefeita.

A solenidade contou com a presença da senadora cedrense, Maria do Carmo, da prefeita Layana Costa, filha da homenageada Maria da Penha Costa, secretários municipais, vereadores, prefeitos de vários municípios e do Superintendente da Codevasf, Marcos Alves.

Fonte: Assessoria de Comunicação