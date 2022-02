Conselho Regional de Administração de Sergipe recebe visita do presidente da CDL

O presidente do Conselho Regional de Administração de Sergipe, Adm. Jorge Cabral, recebeu nesta quinta-feira, 3, na sede do órgão o presidente da Câmara de Dirigentes Logista (CDL) e diretor-técnico do Sebrae, Adm. Brenno Barreto. Na oportunidade, o anfitrião entregou a carteira de registro profissional do visitante.

Para o presidente do CRA-SE, foi gratificante em receber uma visita de um colega administrador que contribui para o crescimento da profissão. “Foi uma honra receber e entregar a carteira a esse excelente profissional e amigo. Estamos trabalhando juntos na consolidação do termo de cooperação técnica entre o CRA-SE e o SEBRAE que será assinado ainda nesse primeiro trimestre”, disse.

Falando sobre a satisfação em fazer parte de um conselho que representa bem a profissão, Brenno Barreto destacou. “É um prazer fazer do Conselho Regional de Administração, uma entidade que me representa e defende os pleitos da profissão em Sergipe, regulamenta e fiscaliza. É com muita satisfação que me torno um profissional a partir de hoje, de um conselho que de fato está nos representando. É com muita alegria que hoje pego a minha carteira profissional”, finalizou o presidente da CDL.

Foto assessoria

Por Danilo Cardoso