Deputada Kitty Lima fala sobre aumento nas taxas da Deso

Na sessão plenária desta quinta-feira (3), a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) falou sobre o aumento na tarifa dos serviços fornecidos pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), previsto para o início de março, segundo portaria da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese). A parlamentar disse que, durante visitas feitas a vários municípios do interior sergipano, a população tem reclamado da qualidade dos serviços prestados pela empresa. Nesse sentido, Kitty afirma que o aumento nas tarifas não se justifica.

“Tenho o entendimento que, quando a gente tem um serviço bom, sem reclamação sobre a qualidade, a gente até tenta entender o aumento. Mas o serviço não é bom. Está precisando melhorar, tem casos de tubulação e adutoras rompidas. Vários municípios desassistidos. E uma taxa alta dessas? Ainda mais no período delicado que estamos, financeiramente falando. A gente precisa se mobilizar. O município inteiro de Pinhão, por exemplo, depende de apenas uma caixa d’água”, relatou a parlamentar.

Ao final do seu pronunciamento, Kitty Lima ressaltou que a sua fala não é em prol da privatização do serviço de abastecimento de água. A parlamentar defende que ele seja gerenciado de forma que garanta a eficácia. Ela informou que tentou contato com a presidência da Deso por meio de ofício, mas não foi atendida. Por fim, Kitty disse que a sua assessoria está avaliando entrar na justiça para impedir o aumento da tarifa.

Foto: Jadilson Simões

Por Ethiene Fonseca