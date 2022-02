Francisco Gualberto declara compromisso para assumir presidência da Assembleia Legislativa

O deputado Francisco Gualberto (PT) subiu à tribuna, nesta quinta-feira, 03, para pontuar o seu compromisso enquanto estiver presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe. Ele irá substituir o presidente Luciano Bispo durante sua licença médica.

O parlamentar declarou que irá assumir o cargo sabendo da importância que isto tem. Serão 30 dias de trabalho realizado por Gualberto a frente da presidência da Alese, após a cirurgia que Bispo irá se submeter.

“Nessa interinidade, eu tenho uma responsabilidade muito grande com a representação da institucionalidade do Poder. Mas digo que esta responsabilidade não é só do deputado Francisco Gualberto, presidente interino, é da mesa diretora e é de todos os deputados e deputadas. Eu estarei sempre disposto a cumprir essa tarefa junto com os pares”, afirmou.

Ele ainda lembrou do importante papel legislativo que cumpre a Casa perante a população sergipana que não pode sofrer descontinuidade. O deputado disse que é preciso continuar com a criação de projetos de leis e agilidade em suas aprovações.

“As formas que a sociedade conhece de ação deste parlamento, dentre elas está o papel legislativo. Nós precisamos cumprir também esse aspecto, através dos projetos dos deputados, termos a agilidade e a responsabilidade que sempre tivemos para que a sociedade sinta os efeitos positivos das ações legislativas do parlamento”, acrescentou.

O parlamento externou seu desejo de que a recuperação do presidente após cirurgia seja rápida para que possa retornar rápido ao posto. As declarações ocorreram durante o pequeno expediente da sessão plenária da Alese.

Ações contra covid-19

Francisco Gualberto pediu que todos os deputados mantenham as máscaras ao usar a tribuna para que não haja contaminação do espaço. O deputado salientou que estamos vivendo um índice ainda maior de propagação da covid-19 em comparação ao início da pandemia.

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) fez uso da palavra para solicitar que, de forma excepcional pelo momento que estamos vivendo, os deputados falem de suas mesas, o que Gualberto declarou que levará em consideração.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira/Alese