Filômetro reduz demanda e otimiza fluxo nos hospitais municipais

O “Filômetro”, ferramenta criada pela Prefeitura de Aracaju para orientar a população sobre a situação das filas nos hospitais municipais e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), tem otimizado o fluxo de atendimento nos hospitais municipais, os quais registram, após a implantação do sistema, uma redução de cerca de 40% nos atendimentos para síndromes gripais.

Diante do aumento da demanda por atendimento de pacientes com síndromes gripais na capital sergipana, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) orienta que, em casos de sintomas leves, a população busque atendimentos nas UBSs, de modo a desafogar as urgências dos hospitais.

O Filômetro faz parte do Plano de Contingência para o enfrentamento à influenza, apresentado à população em dezembro de 2021 e pode ser acessado a partir de qualquer dispositivo conectado à internet.

Advogado e assessor Jurídico, Renilson Moura de Almeida Júnior utilizou a ferramenta e reconhece a importância do serviço. “Foi algo bastante positivo, uma experiência muito boa, muito simples de ter acesso, a ferramenta é muito prática, fácil. Então agiliza muito a vida de todo mundo, esse novo serviço da Prefeitura”, elogiou.

Atualizada constantemente pela Secretaria Municipal da Saúde, a página filometro.aracaju.se.gov.br, integrada ao site institucional da Prefeitura, permite verificar a situação das filas, classificadas em três níveis, bem como o endereço de cada unidade de saúde.

Nas Unidades Básicas de Saúde há pouca fila com atendimento de até 10 pessoas, fila moderada quando estão sendo atendidas entre 11 e 30 pessoas e fila intensa quando o fluxo supera 31 pessoas. Já nos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, o atendimento é considerado baixo com até 30 pessoas, moderado quando atende entre 31 e 60 pessoas e intenso quando mais de 60 pessoas estão sendo atendidas.

Fonte e foto AAN