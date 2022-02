Goretti Reis aborda promoção de policiais e melhorias em rodovias

Na Sessão Plenária desta quinta-feira (3), a deputada estadual Goretti Reis (PSD) agradeceu o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, pelo decreto promovendo por antiguidade 43 mulheres policiais à posição de 2ª tenente. A parlamentar informou que as oficiais solicitaram que a mensagem de agradecimento delas fosse encaminhada ao chefe do Executivo, o que motivou o pronunciamento da parlamentar na manhã de hoje.

“Quero agradecer o Governo do Estado. A gente recebeu uma cópia do decreto de promoção das subtenentes, publicado no Diário Oficial do Estado. Muitas vezes, eu usei a tribuna para falar sobre o assunto. Há anos, elas vêm tentando galgar promoções através de cursos. Ontem, 43 policiais femininas foram reconhecidas pelo governador. Gostaria de agradecer a todos que fazem o Governo pela sensibilidade em fazer essas promoções oficialmente”, declarou Goretti.

Ela também informou que esteve na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade conversando com Ubirajara Barreto sobre o andamento da obra na estrada que liga o munícipio de Lagarto a Itaporanga D’Ajuda. Eles também trataram sobre as obras na estrada que vai de Itabaiana a Lagarto, além da duplicação da pista localizada dentro deste município.

Foto: Jadilson Simões

Por Ethiene Fonseca