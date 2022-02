Heleno Silva quer que mais sergipanos sejam incluídos no Programa Auxílio Brasil

O pré-candidato a deputado federal e Representante do Estado de Sergipe em Brasília, Heleno Silva, esteve reunido nesta quarta-feira (02) com o secretário Nacional de Renda e Cidadania, Átila Brandão, para solicitar que mais sergipanos fossem incluídos no Programa Auxílio Brasil.

Heleno Silva disse que “em Sergipe, temos quase 400 mil beneficiários no programa, mas ainda existem pessoas passando dificuldades e que necessitam ser incluídas. Por isso, aproveitei a reunião para solicitar a inclusão de todas os sergipanos que se cadastraram nos últimos três meses”.

Segundo Heleno, a ampliação é mais do que necessária devido a crise gerada pela pandemia. “Há dois anos, muitas pessoas que não precisavam dessa ajuda, mas hoje estão recorrendo às secretarias de Ação Social para se cadastrarem no Cadastro Único”, disse Heleno.