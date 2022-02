Integrantes do MPF/SE participam de testagem gratuita contra covid-19

Na manhã desta quarta-feira (2), o Ministério Público Federal em Sergipe (MPF/SE), em parceria com a força-tarefa covid-19 da Universidade Federal de Sergipe (UFS), realizou a testagem de membros, servidores, estagiários e colaboradores terceirizados em trabalho presencial da unidade. Por meio do método SWAB nasofaríngeo, 110 integrantes do MPF/SE passaram pelo exame. Desses, 89 receberam resultado negativo e 21 positivo.

“A ação foi muito positiva, com adesão expressiva do nosso público interno”, explica procuradora-chefe Eunice Dantas. “Agradecemos o apoio do dr Lysandro, que prontamente atendeu nosso pedido de realizar a testagem no MPF. Agora, podemos ficar mais tranquilos, uma vez que as pessoas que receberam resultado positivo já foram afastadas do trabalho presencial e assim reduzimos o risco de disseminação da covid na unidade”, conclui a procuradora.

O objetivo da testagem foi fazer diagnóstico e implementar medidas de controle e prevenção da saúde na unidade, considerando os quadros de síndrome gripal e de covid-19 atualmente no estado de Sergipe. A ação ocorreu no estacionamento (G2) do MPF/SE, sob coordenação do professor doutor Lysandro Pinto Borges e os resultados foram revelados após 15 minutos do teste.

“Disponibilizamos 150 testes gratuitos para o MPF e observamos uma taxa de positividade na média da população aracajuana. É normal, pela alta circulação do vírus. O importante dessa testagem é que os colaboradores imediatamente são afastados, evitando surto nessa grande instituição”, ressaltou o professor doutor Lysandro Borges. “Estamos sempre à disposição de todos os órgãos para realizar esse tipo de testagem”, conclui o professor.

Para a coordenadora de Tecnologia da Informação e Comunicação, Fátima Santos, o exame de covid-19 foi tranquilo e rápido. “Tudo estava bem organizado. É importante fazer a testagem para a gente tentar rastrear, com a maior rapidez possível, os casos de covid-19 que estão acontecendo na Procuradoria. Assim, afastamos os positivados e evitamos a disseminação do coronavírus”, afirma.

O servidor Fernando Almeida achou a ação de testagem da covid-19 imprescindível para a continuidade do trabalho presencial no MPF/SE. “Com a testagem, a gente tem a noção correta da disseminação do vírus na Procuradoria, consequentemente podemos tomar as atitudes administrativas de prevenção da covid-19, além de manter a saúde de todo pessoal da unidade”, destaca.

Para a estagiária Bárbara Andrade, a testagem tranquiliza e traz segurança para todos os integrantes do MPF/SE. “O teste foi ótimo, os profissionais da testagem tranquilizaram os integrantes do MPF que estavam nervosos em relação ao resultado. Eu não positivei, graças a Deus”, explica.

Já a colaboradora terceirizada Angela dos Santos acredita que a testagem é uma medida para proteger a vida de todos. “ O teste foi maravilhoso, não senti nada. Foi muito importante saber se eu estou ou não com a covid-19, para que essa doença horrível não seja transmitida no ambiente de trabalho. Temos que ficar atentos para nos livrarmos de tanta coisa desagradável, como perder um membro da família”, diz.

Fonte e foto Ministério Público Federal em Sergipe