Justiça eleitoral cassa mandato de 2 vereadores de Aracaju, Fabio Meireles e Jose Savio GoiS

Dois vereadores de Aracaju tiveram seus mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) nesta quinta-feira (03).

A decisão foi baseada na presença de indícios de fraudes no que diz respeito à cota de candidaturas femininas no pleito de 2020 no Partido Social Cristão (PSC).

Foram cassados os mandatos dos vereadores Fabio Meireles e Jose Savio GoiS. Além deles, foram cassados também os respectivos suplentes diplomados do partido.

O vereador Sávio Góis também informou que ainda não foi notificado da decisão. Já o vereador Fábio Meireles informou que não poderia se posicionar no momento.

A ação foi movida, através do Ministério Público Eleitoral, pelos suplentes de vereador Elber Batalha (PSB), que teve 2.225 votos, e Camilo Feitosa (PT), que recebeu 2.225 votos no pleito de 2020. O PSC se defendeu argumentando ter seguido todas as orientações da Justiça Eleitoral para fazer o registro das candidaturas dos integrantes do seu partido.

Devem assumir Helber Filho e Camilo nas vagas abertas com as cassações.