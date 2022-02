Lei institui programa de prevenção e combate às doenças por exposição

Medida é fruto de projeto proposto pela deputada Maria Mendonça e aprovado pela Alese

Esta sexta-feira (4) é dedicada a ações de prevenção e combate ao câncer, doença que continua matando milhões de pessoas no mundo. Em Sergipe, desde 2016 está em vigor a Lei 8.174, gerada a partir de um Projeto de Lei de autoria da deputada estadual Maria Mendonça (PSDB), aprovado pela Assembleia Legislativa.

“É uma lei que reputamos de grande importância, pois visa esclarecer a população, especialmente, os trabalhadores rurais que estão diretamente expostos ao sol”, explicou Maria, ressaltando que, segundo estatísticas, o câncer de pele é responsável por 25% dos tumores malignos diagnosticados em todas as regiões do Brasil.

De acordo com Maria, o conhecimento sobre a incidência e mortalidade do câncer é fundamental para estabelecer prioridades na prevenção, planejamento e gerenciamento dos serviços de saúde. “Os dados mostram que a mortalidade por câncer apresenta uma estreita relação com os serviços de atenção à saúde”, observou.

A deputada destacou a importância de se adotar medidas que visem a redução da doença a partir de ações direcionadas para a prevenção e ao diagnóstico precoce. Ela citou que, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca) de cada 100 mil homens, cerca de 81,66 devem desenvolver câncer de pele. Quando se trata de mulher, esse número é ainda maior: 91,98 para cada 100 mil brasileiras. “Infelizmente, muitos desses trabalhadores ficam desprotegidos por falta de conhecimento”, afirmou.

Pela Lei, cabe ao Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde e órgãos ligados ao campo, como a Cohidro, Secretaria de Agricultura e a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário (Emdagro), adotem as medidas necessárias para orientar e prevenir os trabalhadores rurais para que correm o risco de serem acometidos pela doença.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça