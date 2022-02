Liga Acadêmica de Participação Política da Universidade Federal discute parcerias

Ampliar a participação política dos cidadãos junto à Assembleia Legislativa de Sergipe . Esse foi o objetivo de uma reunião realizada na manhã desta quinta-feira, 3, entre a diretoria de Comunicação da Alese, a professora efetiva do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Tatiana Aneas e o estudante do 6º período do curso de Direito, Ruan Gabriel Azevedo Silva.

Na oportunidade, foi apresentado ao diretor de Comunicação Irineu Fontes, à coordenadora da Agência de Notícias Alese, Clécia Carla Silva e à assessora da diretoria de Comunicação, Fernanda Queiroz, o pré-projeto da Liga Acadêmica de Representação e Participação Política que envolve estudantes de graduação de vários cursos da UFS.

“Eu sou orientadora da Liga Acadêmica de Participação Política juntamente com o Ruan e viemos até à Assembleia Legislativa para conhecer as ações quanto a organização e a abertura de participação das pessoas para a gente poder formatar um projeto da Liga e posteriormente firmar uma parceria com a Casa para pensar ações das mais diversas que possam ampliar a participação dos cidadãos sergipanos juntos à Alese”, ressalta a professora Tatiana Aneas.

O estudante Ruan Gabriel informou que se reúne há mais de um ano com colegas do Departamento de Direito e de outros departamentos da UFS para discutir propostas, ferramentas e possibilidades de implementar a participação política da sociedade. “Em contato com a professora Tatiana, nossa orientadora, ela deu a ideia de virmos até a Alese participar de uma primeira reunião para conhecermos um pouco mais da Casa, ver quais as atividades já desempenhadas e as ideias que pretende implementar, incrementar e trabalhar uma possível parceria discutindo de que forma a Liga Acadêmica pode contribuir para as atividades da Assembleia ou de que forma a Alese pode contribuir com as nossas atividades”, afirma.

O diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa de Sergipe, Irineu Fontes, destacou a importância da reunião com os representantes da Liga Acadêmica. “Foi uma reunião muito proveitosa para conhecermos os trabalhos desenvolvidos pela Liga com

estudantes de vários centros acadêmicos e discutirmos assuntos relacionados à transparência, à informação, à questão do voto. A gente está aberto e conversando com a universidade sobre várias parcerias, entrando na parceria geral que o presidente da Alese, deputado Luciano Bispo e o reitor da Universidade Federal de Sergipe, Valter Joviniano estão assinando para o desenvolvimento de várias atividades tanto com a TV Alese, quanto com a Escola do Legislativo e a Casa de um modo geral”, afirma.

Liga

A Liga Acadêmica de Representação e Participação Políticas tem a finalidade de promover ações de ensino, pesquisa e extensão que fomentem discussões e práticas voltadas para o incremento da representação e participação políticas dos cidadãos e cidadãs sergipanos junto às instituições do estado.

Entre os objetivos específicos, a promoção de eventos, debates, mesas-redondas, cursos e atividades de difusão de informações e conhecimentos sobre processos de representação e participação políticas; o desenvolvimento de pesquisas de campo e trabalhos científicos sobre a política sergipana, os processos participativos e representativos no estado; fomentar a formação política cidadã da população sergipana; dar visibilidade aos atos dos parlamentares, ao longo de seus mandatos, para os eleitores e desenvolver ferramentas para ampliar a representação e participação da sociedade junto às instituições do estado, com foco no legislativo.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza