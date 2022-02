Monitoramento semanal norteia estratégias de combate ao coronavírus

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), tem implementado e reformulado estratégias para o aumento da eficácia do combate ao coronavírus na capital. Para que essas decisões sejam tomadas, diversos estudos são constantemente realizados desde o início do período pandêmico, os quais, juntos, compõem o Relatório de Monitoramento de Indicadores Precoces, atualizado semanalmente.

As equipes de Vigilância Epidemiológica e da Coordenação de Inovação e Gestão Estratégica acompanham e avaliam continuamente os dados de internamento na rede municipal, atendimento de síndrome gripal nas unidades de saúde, média de positividade, evolução de pacientes internados, índice de vacinação entre outras informações.

Com o cruzamento desses índices, é possível identificar necessidades da rede de atendimento e traçar ações, a exemplo da mudança no programa de testagem itinerante TeseAju. A partir desta quarta-feira, 2, o serviço passou a ser ofertado em ponto fixo, na praça Fausto Cardoso, e a atender pessoas com sintomas leves e não mais pessoas sem sintomas.

A modificação foi necessária porque o Relatório de Monitoramento de Indicadores Precoces da semana passada indicou que a positividade de casos covid chegou a 80%, voltando ao patamar da primeira semana de fevereiro de 2021.

Para a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, planejamento é necessário para conseguir atuar de forma célere na assistência ao usuário. Segundo a gestora, o Relatório de Monitoramento é gerado semanalmente e serve de base para a adoção de medidas protetivas mais eficazes.

“A partir dele registramos, por exemplo, que da semana retrasada para a passada os casos de covid-19 aumentaram em 287%. E quando comparamos a passada com a atual, esse crescimento foi ainda mais expressivo, de 291%. Esse dado, aliado à taxa de positividade, já influenciou na mudança no TestAju, por exemplo”, salienta Waneska.

Assim como a adaptação do TesteAju, a ampliação de leitos no Hospital Fernando Franco – de 7 para 19 -, a alteração de fluxo de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde e a implantação do Filômetro (http://filometro.aracaju.se.gov.br) são medidas implementadas a partir da análise dos dados de monitoramento e planejamento.

Outros dados importantes contidos no relatório são a evolução de novos internamentos, que aumentou de 11, na primeira semana do ano, para 27, na segunda semana, 35 na terceira e 67 na quarta; registro de vacina entre os internados, com 37% das pessoas sem nenhuma dose; indicadores de morbidade e laboratoriais; e indicadores hospitalares, com a proporção de casos moderados e graves que demandaram leito hospitalar em relação ao total de síndromes respiratórias notificadas.

Fonte e foto AAN