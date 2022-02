Músicos da banda de Gal Costa vão fazer palestra gratuita em Aracaju

Os ingressos para o show ‘As Várias Pontas de uma Estrela’, de Gal Costa, estão esgotados. A cantora vai se apresentar no dia 12 de fevereiro no Teatro Tobias Barreto em Aracaju. No mesmo dia, os músicos da banda da artista, Fábio Sá e Limma vão fazer a palestra gratuita ‘Vivendo de Música’, a partir das 13h no Centro Cultural Aracaju, com a presença de intérpretes de Libras.

As inscrições que são gratuitas podem ser feitas na Funcaju. Outras informações através do número (79) 3179 1380 das 8 às 14h. Para fazer a inscrição e participar da palestra é necessário apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19.

O músico Fábio Sá, toca baixo, acústico e elétrico. Ele possui uma longa lista de colaborações com artistas da cena pop nacional – de Maria Rita, Ana Cañas e Marina de La Riva a Emicida e Andreas Kisser. Recentemente, o baixista, que por anos tocou com o ícone tropicalista Lanny Gordin, foi convidado a integrar o grupo de Gal Costa. A cantora percorre o país com sua turnê nova, As várias pontas de uma Estrela.

Já Limma que também é compositor, nasceu em Itabira, Minas Gerais. Multi-instrumentista com mais de 20 anos de experiência, já trabalhou com grandes artistas como Arnaldo Antunes, Karina Buhr, Ana Cañas, Mallu Magalhães, Roberta Campos, Vanessa da Mata, Gal Costa e Milton Nascimento. Como compositor assina canções com Carlinhos Brown, Natiruts, Gabriel Moura, Arnaldo Antunes e Tom Zé. Também criou cursos voltados para o aprimoramento de tecladistas como “Por Trás Do Timbre” e “Programando Synths” que contam com mais de 200 alunos.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro

