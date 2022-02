Plataforma oferece curso voltado à preparação para vestibular

O Master Digital – plataforma de educação digital do grupo Master – inova, mais uma vez, ao lançar um combo voltado à preparação de quem busca ingressar em uma universidade. Além dos tradicionais cursos direcionados ao Enem, a instituição apresenta, agora, um preparatório focado nos cursos de Medicina da Universidade Tiradentes (Unit), dos campi de Sergipe, Alagoas e Pernambuco.

O Combo Master Unit terá início em 14 de fevereiro e traz toda a expertise do Master na aprovação em vestibulares, com aulas ao vivo e gravadas, comentários de provas anteriores, simulados e correção de redações. O pacote ainda oferece um conteúdo bônus, já incluso, para os alunos que também desejarem preparação para o vestibular da Escola Bahiana de Medicina, com banco de questões, aulas e simulados específicos.

Para conferir todos os detalhes, basta acessar masterdigitalaju.com.br.

Sobre o Centro de Excelência Master

Experiente na arte de ensinar, o Centro de Excelência Master está localizado no bairro Jardins, em Aracaju (SE) e conta com uma história de mais de 21 anos dedicados à educação. Com infraestrutura pensada para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem dentro e fora de sala de aula e um corpo docente formado por destacados profissionais da educação de Sergipe, o Master figura, desde a sua criação, entre as instituições de ensino de maior prestígio no estado. Instituído sobre pilares éticos e culturais direcionados para a formação cidadã, tem como missão promover uma ação educativa integrada e inovadora, capaz de preparar crianças e jovens para atuarem como protagonistas da história contemporânea.

Foto: Divulgação

Assessoria de imprensa

Lotti+Caldas Comunicação