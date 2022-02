Pode haver surpresa no processo

Diógenes Brayner – [email protected]

Em fevereiro e a sucessão estadual ainda anda meio embolada. Insisto: apenas um candidato definitivo e que também não avança em suas ações por prudência. O que faz correto. Ontem, o presidente de um dos partidos de meio porte, que fazem oposição mais à direita, avaliou corretamente: “todo mundo está na expectativa do nome que disputará a sucessão estadual, indicado pelo Governo”, disse e continuou: “essa dependência é muito natural, porque o escolhido é que fará com que os demais partidos adotem suas estratégias para enfrentá-lo”.

Disse – e é verdade – que os partidos só vão ativar estratégias sabendo quem será o adversário que sairá da situação, escolhido pela base aliada, porque cada um precisa de trabalho diferente para enfrentá-lo. Se for o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) a estratégia de confronto é uma, mas se for Fábio Mitidieri (PSD) será outra. E isso vai mudando caso os indicados sejam Ulices Andrade ou Laércio Oliveira (PP), porque cada um precisa de marketing diferente para enfrentá-lo em uma campanha acirrada, que precisa táticas montadas das falhas de cada um, incluindo o perfil político.

Na realidade, quem movimenta todas as articulações e agita a pré-candidatura é o candidato do Governo, porque teoricamente todos são oposição e atuam para derrubá-lo, o que é natural. Também será através do bloco da situação, que as demais siglas montarão suas chapas para deputados estadual e federal, dentro de um novo estilo que cada um tem que contar com a sua força eleitoral para chegar lá. Não será fácil, tanto que a renovação na Assembleia Legislativa será de aproximadamente 60%, inclusive porque no momento seis parlamentares já decidiram por outra candidatura.

O clima é de tranquilidade, apenas de conversas de bastidores e sem muita euforia para movimentar o processo eleitoral, em razão da existência de apenas um candidato certo a governador, que não serve para agitar as bases e incrementar a disputa. A expectativa é de que ainda podem ocorrer mudanças radicais em toda essa estrutura e quem pensa em disputar pode ficar distante das eleições, em razão de estratégias que se traçam pelo Brasil afora, para eleger o próximo presidente. Podem acreditar: o quadro ainda não está definido e pode exibir surpresas que vão assustar. E muito…

Edvaldo e apoio de todos

Uma conversa entre três membros da base aliada, ontem, em Brasília, girava em torno da pré-candidatura do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) a governador pela aliança liderada por Belivaldo Chagas.

*** Um deles garantiu: “se Edvaldo for o escolhido e a candidatura não tiver apoio absoluto de todos que formam a base, ele não será candidato e se manterá prefeito de Aracaju”.

Fábio e conversa com MDB

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) esclareceu, ontem, que foi convidado para participar de uma conversa com o senador Rogério Carvalho e o deputado federal Isnaldo Bulhões (MDB).

*** – Nada escondido, tudo às claras! Fez questão de frisar.

*** – Tenho dito que todos estão conversando com todos o que é absolutamente normal. Reafirmo que minha prioridade é ficar no PDT.

Sem nenhuma definição

Fábio Henrique acrescentou que “não houve nenhuma definição e não tem outra reunião marcada, pelo menos que eu saiba”, disse

*** Quanto à conversa ter sido comunicada ao prefeito Edvaldo Nogueira, atual presidente do PDT e pré-candidato a governador pela base aliada, Fábio disse que não viu necessidade,

“mas não tomarei nenhuma decisão sem falar com ele”.

Dentro do consenso

Um importante membro da base aliada disse ontem que o grupo está tranquilo, certo de que terá que adotar posição em relação a um candidato e consciente de que terá de esperar a próxima reunião.

*** Acrescentou que está tudo sob controle, dentro do mesmo sentimento de unidade e sem qualquer sinal de mudanças entre os seus membros.

*** – Logo depois do carnaval haverá o anúncio do escolhido para disputar a sucessão, tudo dentro de um consenso, disse.

Políticos blefando

Um deputado federal avaliou ontem que tem muito político em Sergipe blefando em relação às próximas eleições, para se valorizar e ser indicado a disputar o mandato que deseja.

*** Citou o nome do ex-governador Jackson Barreto que se aproxima do PT para ser o candidato ao Senado pela base aliada ao Governo.

*** Nessa conversa, um ex-deputado deu sua opinião: “Não duvidem de JB, ele pode ser candidato do MDB ao Senado na chapa de Rogério”.

*** Mas um aliado de Jackson recusou: “conheço JB e ele jamais escondeu que votaria em Lula para presidente, mas o desejo dele é disputar o Senado pela base aliada”.

Resultado de conversa

Durante essa conversa também foi citado o nome de Valmir de Francisquinho (PL), que anuncia possibilidade de disputar mandato majoritário, em busca de valorização junto aos demais partidos.

*** De Brasília chegou à informação que da conversa com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não saiu muita coisa.

*** O PL lhe deu a sugestão para que ele e o filho (Tallyson) disputassem vagas na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa.

Luciano e cirurgia

O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, durante a abertura dos trabalhos, avisou que amanhã passará a Presidência para o vice, deputado Francisco Gualberto (PT… Ainda).

*** Viaja no domingo, na segunda se interna no Sírio Libanês, faz cirurgia na terça-feira e retorna dia 22, após receber alta médica. Reassume logo após o carnaval.

Rogério sugere leitura

O senador Rogério Carvalho (PT) aconselho Bolsonaro: para saber o que aconteceu entre 2003-2016, leia o livro do Mercadante sobre o nosso legado.

*** – O Brasil saiu do mapa da fome, 36 milhões deixaram a extrema pobreza, deixamos US$ 350 bilhões de reservas, salário cresceu 77% e 23 milhões de empregos gerados, disse.

Valdemar e Valdevan

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, teria comunicado, ontem, ao deputado federal Valdevan Noventa, que não terá espaço no PL para ele disputar o Senado.

*** Valdemar alegou que Valdevan vai mal nas pesquisas. Mas, rapidamente, o deputado Gustinho Ribeiro estaria convidando Valdevan para o Republicanos.

Chapa do Republicanos

Em reunião ontem do Republicanos, em Brasília, com o presidente Marcos Pereira e os ex-deputados federais Heleno Silva e Jony Marcos, ficou bem claro que a prioridade do partido não é candidatura majoritária.

*** Uma provável filiação de Valdevan Noventa não será aceita, porque ele deseja disputar o Senado e o partido não pensa nisso.

*** A chapa dos Republicanos tem cinco nomes até agora: Heleno Silva, Jony Marcos, Gustinho Ribeiro, Fábio Henrique e Pastor Alex.

Giro pelas redes sociais

Radar – O deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP) já está com tudo pronto para se filiar ao PL e, ao que tudo indica, não irá sozinho.

Ancelmo Góes – Para Barroso, Bolsonaro agiu como um general aliado revelando ao nazistas o Dia D ao vazar segredos do TSE.

O Antagonista – Segundo o PGR, a natureza extra fiscal permite que o Poder Executivo promova alteração de alíquota com objetivos voltados à política de comércio exterior.

Ônix Lorenzone – Nenhum beneficiário do INSS terá que se deslocar nem a banco e nem ao INSS para fazer prova de vida.

Revista Fórum – O ex-presidente Lula, se ganhar, pegará um país melhor do que em 2003, diz Paulo Nogueira Batista Jr.

TV-Cultura – Nas redes sociais, Caetano Veloso pediu justiça pelo jovem que teria sido morto após cobrar por seu salário no quiosque em que trabalhava

Salim Mattar – O eterno presidenciável Ciro Gomes voltou a dizer que se eleito vai reestatizar a Petrobras. Seu discurso já é conhecido: retrógrado, vazio e populista.