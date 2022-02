Samuel destaca assembleia com categorias da Segurança Pública

Na sessão plenária desta quinta-feira (3), o deputado estadual Capitão Samuel (PSC) aproveitou o espaço do pequeno expediente para falar sobre a Assembleia Geral das Associações Unidas Militares que será realizada hoje às 15h com os profissionais que atuam na Segurança Pública de Sergipe. Na ocasião, ele também informou que o secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy, autorizado pelo governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, irá dialogar com a Polícia Militar, Bombeiros e Polícia Civil sobre as demandas das categorias.

“Esse momento representa um avanço, que foi construído com boa vontade por todos. Ontem, a PGE (Procuradoria-Geral do Estado) recebeu o Polícia Unida para alguns encaminhamentos. O governador determinou que cada instituição da Segurança faça o seu projeto e os seus encaminhamentos. Acredito que até o final da semana os projetos estarão na mesa de negociação. Acho que, dessa forma, a gente constrói, chega a um entendimento. Não podemos tudo, mas, daquilo que queremos, temos que ver o que podemos conquistar”, explicou o parlamentar, desejando que a Assembleia Geral desta quinta corra da melhor forma possível.

Ele também destacou que há oito anos os profissionais da Segurança Pública estão com perdas no poder de compra por conta da inflação. Durante esse tempo, eles continuaram trabalhando, contribuindo para melhorar os índices de segurança no Estado, defende Samuel. “Basta pegar os dados de 2014 para cá, melhoraram os índices de roubo de ônibus, homicídios. Fruto de homens e mulheres que fazem a Polícia sergipana”, declarou.

No final do pequeno expediente, o parlamentar apresentou uma matéria feita pela TV Alese sobre o serviço de Equoterapia, vinculado ao Batalhão da Restauração. A equoterapia é um método de tratamento que se utiliza de cavalos, sendo voltado a pessoas com deficiência e transtornos do aprendizado. Durante a Sessão, o deputado Capitão Samuel foi parabenizado pelos presentes pelo seu aniversário, celebrado hoje.

