“Se depender do PTB, nunca mais Rodrigo Valadares volta a ser parlamentar de Sergipe”, afirma em entrevista, Cristiane Brasil

Cristiane Brasil , ex-deputada federal e filha de Roberto Jefferson, concedeu entrevista ao Jornalista Gilson Neto no Jornal da Rio 2ª Edição, na RIO FM de Porto da Folha.

Durante a entrevista, Cristiane Brasil, disse que “estamos em estado de choque esse rapaz que não era nada que tava chorando a morte do seu pai desorientado da vida, foi procurado por mim, para vim para o PT pra assumir o Estado de Sergipe, fui eu que ajudei ele no final da campanha dele, coloquei mais uma verba para finalizar a campanha dele para eleger, esse rapaz me Traiu num Grau”, disse Cristiane.

Demonstrando muita irritação, Cristiane Brasil disse que “Rodrigo Valadares, além de ter me traído foi alçado a posição de secretário-geral do PTB e se uniu ao grupo dessa usurpadora a Graciela nienov, o tal do Jeff de Roraima, a tal da Paula Vas, o tal do Pedrinho do Sul e mais uma corja que formaram uma quadrilha para roubar o partido do Meu pai para aproveitar as verbas partidárias para encher os próprios bolsos ao plano deles era acabar com o PTB nas eleição para depois entregar para o Valdemar da Costa Neto do PL para fazer uma fusão com PL. Esse menino que se diz cristão, que se diz família, conservador”.

Para Cristiane, “ele é uma grande decepção é uma pessoa sem princípios, sem moral que desapontou a todos aqueles que assim como eu lhe deram lhe deu a mão para que Ele pudesse se tornar o parlamentar para honrar a carreira do pai que foi interrompida por um acidente. Uma pena, que ele não soube aproveitar o todo o capita politico do Pai e não soube aproveitar as chances que eu dei primeiro ele e meu pai depois também aumentou os poderes deles, na primeira oportunidade foi dizer que meu pai estava criando uma seita robertista no partido, Aí depois foi abrir um boletim de ocorrência contra meu pai dizendo que estava sendo ameaçado”.

Ainda durante a entrevista, ela questionou: “que tipo de ser humano é esse que cospe no prato que comeu, esse homem não merece consideração, e se depender do PTB nunca mais ele volta a ser um parlamentar no Sergipe. Nós que colocamos ele na política, ele é tão vil, quanto todas as pessoas que ele falava mal, e hoje em dia eu já nem sei mais se eu posso acreditar no julgamento dele para nada das pessoas porque é um ser sem caráter. Queria mandar jagunçoes, dois jagunços que ele tem para matar o presidente do diretório estadual de São Paulo, Otávio Fakhoury. quer dizer que agora ele trama assassinato também¿ faz ameaças¿ quem é ele, ele não tem coragem de botar a cara agora tá escondido da Cabeça no buraco igual avestruz, ele que teve coragem de ir na polícia falar mal de todos aqueles que levantaram ele que não era ninguém não era nada. Tava Perdido na vida, tomando remédio fazendo besteira”.

Cristiane concluiu questionando: “O cara não merece respeito do estado dele não”.

Transcrito da entrevista à RIO FM