Sebrae abre processo para contratação de Agentes Locais de Inovação e ofertadas 15 vagas, dez contratação imediata

Estão sendo ofertadas 15 vagas, sendo dez para contratação imediata. Valor da bolsa é O Sebrae em Sergipe e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) abriram processo seletivo buscando contratar bolsistas para atuar como Agentes Locais de Inovação (ALI). Estão sendo disponibilizadas 15 vagas, sendo dez para contratação imediata. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 10 de fevereiro no site www.concepcaoconsultoria.com.br.

Para participar é necessário preferencialmente ter nível superior nas áreas de Administração, Ciências Contábeis e Engenharias (a graduação deverá ter ocorrido a partir de fevereiro de 2012), experiência comprovada de pelo menos doze meses, como profissional de nível superior, atuando em atividades relacionadas aos pequenos negócios e possuir competências de autogestão e flexibilidade, qualidade no trabalho, proatividade, foco em resultados e orientação para o cliente.

Os ALI terão o papel de implantar a metodologia de inovação para o aumento da produtividade nas micro e pequenas sergipanas. Esses profissionais irão atuar nas regiões da Grande Aracaju, Agreste Central, Alto Sertão, Baixo São Francisco, Sul e Centro Sul sergipano. Os candidatos deverão residir em um dos municípios da região de atuação escolhida ou assinar a declaração de compromisso de mudança até a data de assinatura do Plano de Trabalho.

O projeto terá a duração de oito meses, sendo um mês de capacitação e sete meses de atuação em campo. Durante a capacitação eles receberão uma bolsa de R$ 2 mil. Já no período de atividades em campo o valor da bolsa é de R$ 5 mil.

O processo de seleção é composto por três etapas: avaliação de conhecimentos (prova objetiva e discursiva, de forma online), análise curricular e documental e entrevista individual por competências, esta de forma presencial. O resultado final será divulgado no dia 27 de fevereiro.

Durante o período de vigência do projeto o desempenho de cada ALI será sistematicamente medido por instrumentos de acompanhamento e avaliação dos trabalhos. A bolsa poderá ser cancelada a qualquer momento em função do baixo desempenho, bem como o não atendimento às expectativas propostas e definidas em seu plano de trabalho.

O projeto ALI

O ALI é um projeto criado pelo Sebrae que tem como objetivo aumentar a produtividade dos pequenos negócios por meio de ações de inovação. Para alcançar esse resultado é realizado um acompanhamento orientativo, sem custo para o empresário por ser 100% subsidiado pelo Sebrae, feito por um Agente Local de Inovação

A metodologia de acompanhamento será desenvolvida em um período de quatro meses durante encontros com a empresa. Durante esse período serão aplicadas ferramentas que visam trazer de forma prática soluções inovadoras para redução das dificuldades mapeadas na empresa. Os indicadores de produtividade serão mensurados no início e ao final do acompanhamento, sendo todo o fluxo conduzido pelo ALI.

Foto assessoria

Por Wellington Amarante