Secretaria de Estado da Saúde recebeu uma nova remessa de imunizantes da Janssen nesta quinta

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu nesta quinta-feira (03), novo lote contendo 38.700 vacinas da Janssen que serão destinados para aplicação de doses de reforço na população. Os imunobiológicos chegaram ao aeroporto de Aracaju por volta das 14h40.

Essa é a terceira remessa que a SES recebeu do Ministério da Saúde esta semana, na terça-feira foram 60.560 doses do imunizante da Coronavac e na quarta-feira, 36.250 doses da Astrazeneca. O quantitativo de doses recebidas do Governo Federal chega à marca de 4.381.375, a SES já enviou aos municípios 4.172.295 doses, foram aplicadas como primeira dose 1.798.743, como segunda dose 1.571.328; como dose única 40.125 e 466.156 como dose de reforço.

Foto SES