Suspeito de matar mulher a facadas morre após abordagem no município de São Cristóvão

Uma mulher morreu nesta terça-feira (02) após ser esfaqueada pelo marido no conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão.

As informações são de que um policial do Departamento de Narcóticos (Denarc) estava na localidade e foi acionado por populares para verificar uma ocorrência em uma casa que estava pegando fogo e com muita gritaria.

Ao chegar ao local, o policial encontrou uma mulher, aparentemente sem vida, e um homem desferindo golpes de faca contra ela.

Em seguida, o policial entrou pelo terreno ao lado e visualizou pelos fundos da casa uma mulher aparentemente sem vida e um homem desferindo golpes de faca. Ao notar o policial, o homem avançou para atacá-lo e acabou alvejado. O suspeito foi atingido e não resistiu.

O Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal também foram acionados para fazer perícia no local e recolher os corpos.

Com informações da Polícia Civil