Tremor em um shopping popular no centro de Aracaju faz Defesa Civil evacuar prédio

Um tremor foi sentido, na tarde desta quinta-feira (03), por quem estava no prédio onde funciona um shopping popular no Centro e a Defesa Civil de Aracaju evacuou o prédio e realiza uma inspeção no local.

No momento em que aconteceu o fato, houve muita correria e o prédio foi completamente esvaziado. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Defesa Civil estão no local.

A Defesa Civil trabalha para identificar o que teria provocado o tremor no prédio.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju bloqueou o fluxo de veículos nas avenidas Carlos Burlamarqui e Mamede Paes Mendonça, no trecho entre a rua Lagarto e a avenida Dr. Carlos Firpo.

Foto redes sociais