Vereadora critica decisões Governo e PMA em relaçã pandemia

Preocupada com o cenário de aumento das contaminações e mortes por covid-19 em todo o país, a vereadora Professora Ângela Melo (PT) criticou, na manhã desta quinta-feira, 03/02, medidas recentes adotadas pelo Governo de Sergipe e pela Prefeitura de Aracaju no que diz respeito à pandemia.

Ao lembrar que, apenas nos últimos sete dias, foram registradas 26 mortes por coronavírus em Sergipe, a parlamentar afirmou ser “assustados e lamentável que o governador Belivaldo Chagas siga permitindo festas com até cinco mil pessoas e sem que precisem apresentar comprovante de vacinação”.

Esta crítica de Ângela tem relação com o último decreto do Governo do Estado que possibilita, até o próximo dia 07/02, a realização de eventos festivos com até três mil pessoas em ambientes fechados e até cinco mil pessoas em espaços abertos, sendo que a apresentação de um teste negativo já permite a participação.

Outro ponto discutido pela vereadora foi sobre a mudança de estratégia do TestAju, programa de testagem da Prefeitura, que agora terá apenas um ponto fixo no Centro da cidade, fará testes somente às segundas, quartas e sextas e atenderá exclusivamente pessoas com sintomas.

“Nós estamos numa fase grave da pandemia, com crescimento das contaminações e das mortes. Então a resposta deveria ser ampliar a testagem, fazer teste em todo mundo que queira, garantindo-se, por exemplo, uma quantidade máxima de testes por mês para cada pessoa. Mas testar apenas pessoas com sintomas é um erro gravíssimo. E as que estiveram contaminadas, mas assintomáticas, seguirão circulando livremente caso não possam ser testadas?”, questionou.

Professora Ângela Melo manifestou preocupação também com o retorno das aulas presenciais nas escolas e universidades. “O cenário está muito difícil em todo o país e diversos cientistas, como o Miguel Nicolelis, têm alertado para os riscos de agravamento da crise sanitária em caso de aulas presenciais”, disse.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Vereadora Professora Ângela Melo (PT/Aracaju)

Foto: Gilton Rosas