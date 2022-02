Adema realiza soltura de 23 aves em área de reserva ambiental

Espécies soltas em área de preservação ambiental são oriundas de entrega voluntária, resgates e apreensões feitas pelo órgão ambiental

As equipes de fauna da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) pôs à soltura, em área de reserva ambiental, 23 aves de sete espécies que passaram a ter de volta a liberdade para cruzar os céus, respeitando a ordem natural que é de estarem integradas à natureza.

As aves libertadas são oriundas de entregas voluntárias e apreensões realizadas pelas equipes de fauna do órgão ambiental, e, por apresentarem algum tipo de enfermidade, a exemplo de asa quebrada ou machucada, dificuldades para alçar vôos, lesões e escoriações, foram encaminhadas ao Centro de Tratamento de Animais Silvestres (Cetas), localizado no Parque da Cidade, no bairro Industrial, onde passaram pelo processo de reabilitação.

Os profissionais da Adema devolveram ao habitat natural, um sabiá (Turdidae), dois cravinhos (Coryphospingus Pileatus), quatro assanhaços (Thraupis), quatro canários da terra (Sicalis flaveola), quatro Jesus meu Deus, ( Zonotrichia Capensis), quatro rolinhas do Pará (Columbina) e quatro viuvinhas ( Colonia Colonus).

A Adema alerta a população que ao encontrar qualquer tipo de animal silvestre, não deve manusear, tentar alimentar ou medicar estes animais, apenas acionar as equipes especializadas do órgão para fazer o resgate ou apreensão, por meio do telefone (79) 9 9191-5535. O mesmo número também serve para agendar a entrega voluntária desse tipo de animal.

Foto: Ascom/Adema