Aracaju ampliará testagens covid para 41 UBSs a partir da próxima segunda-feira, dia 07

A partir da segunda-feira, 7, a Prefeitura de Aracaju, passará a realizar testes de detecção da covid-19 em 41 das 45 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Nesta quinta-feira (03), profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) participaram de um treinamento, no auditório da sede da pasta, para a coleta dos testes para detecção da covid-19.

“Com isso, adequarmos as ações de combate e controle da doença com mais eficácia. Hoje, nossos profissionais passaram por uma capacitação, para atuarem nas Unidades que passarão a realizar testagens contra covid. Foram abordados temas como o preenchimento da ficha para liberação do teste, a forma correta de realização das coletas, e os fluxos de encaminhamento das amostras”, explica a área técnica da Vigilância Epidemiológica, Mariana Aragão.

De acordo com a coordenadora da Rede de Atenção Primária (Reap) da SMS, Andressa Machado, essa ampliação da testagem faz parte da estratégia da Prefeitura em melhorar a precisão nos registros da covid em Aracaju. “Com isso, realizaremos testagens em 41 UBSs em Aracaju, sendo 22 com testagens das 8h30 às 15h; e 19 Unidades das 8h30h às 18h”, detalha.

Locais e horários das Unidades com testagens

As 22 UBSs que funcionam das 7h às 17h, realizam o teste a partir do dia 7, das 8h:30 às 15h, são: Carlos Fernandes (Lamarão); Amélia Leite (Suissa); Irmã Caridade (Aloque); Madre Tereza (Jaboatiana); João Bezerra (Povoado Areia Branca); Eunice Barbosa (Coqueiral); Anália Pina de Assis (Almirante Tamandaré), José Quintiliano (Cidade Nova); Adel Nunes (América); Osvaldo Leite (Sta Maria); João Cardoso (José Conrado de Araújo); João Oliveira Sobral (Santos Dumont); José Augusto Barreto (Japãozinho); Augusto César Leite (Aeroporto); Celso Daniel (Santa Maria); Roberto Paixão (Dezessete de Março); Maria do Céu (Centro); Walter Cardoso (Veneza); Renato Mazze Lucas (Santos Dumont); Lauro Dantas (Bugio); Carlos Hardmam (Soledade) e Osvaldo de Souza (Getúlio Vargas).

Já as 19 UBSs com horário estendido e que funcionam das 7h às 19h, realizam o teste das 8h:30 às 18h serão: Ávila Nabuco (Médici); Joaldo Barbosa (América); Geraldo Magela (Orlando Dantas); Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos); Onésimo Pinto (Jardim Centenário); Augusto Franco (Augusto Franco); Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa); José Machado de Souza (Santos Dumont); Santa Terezinha (Robalo); Manoel de Souza Pereira (Sol Nascente); Francisco Fonseca (Dezoito do Forte); Antônio Alves (Atalaia); Dona Jovem (Industrial); José Calumby (Jardim Centenário); Hugo Gurgel (Coroa do Meio); Max de Carvalho (Ponto Novo); Fernando Sampaio (Castelo Branco); Cândida Alves(Santo Antônio) e Sinhazinha (Grageru).

Foto: Sérgio Silva