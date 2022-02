Autorizada construção de quadra poliesportiva no Povoado Curral dos Bois em Simão Dias

Na manhã desta sexta-feira, 4 de fevereiro, o prefeito Cristiano Viana assinou ordem de serviço para construção de quadra poliesportiva no Povoado Curral dos Bois.

A obra tem recursos do Governo Federal e está contida no Programa Acelera Simão Dias, que prevê investimentos de mais de R$ 12 milhões.

É bom frisar que a gestão Nossa Força, Nossa Gente já executa duas importantes obras no Povoado Curral dos Bois: as reformas do Mercado Municipal e da Escola Municipal Gervásio de Carvalho Prata.

A autorização da obra ocorreu no gabinete do prefeito municipal e reuniu secretários municipais, os vereadores, Geraldo, Delson, Rogério, Nelsinho, Aninha e Irailde.

Após a assinatura de ordem de serviço, gestor foi até à comunidade beneficiada juntamente com alguns dos seus secretários e representantes da empresa responsável pela obra.

O prefeito Cristiano Viana destacou o início de mais uma obra no município e a importância do incentivo à prática esportiva não só na sede do município como também nos povoados, através da construção de novos centros esportivos.

“Estamos dando ordem de serviço para mais uma obra em Simão Dias, desta feita no Curral dos Bois, que deverá proporcionar a prática esportiva naquela importante comunidade. É preciso destacar que nossa gestão vem desenvolvendo trabalho exemplar na área do esporte e a construção dessa quadra será benéfica aos jovens e adolescentes do povoado”, explanou o gestor simãodiense.

