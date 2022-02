Câmara de Riachuelo elege Mesa Diretora para o Biênio 2023-2024

Os vereadores de Riachuelo se reuniram nesta quinta-feira, 3, na 73ª Sessão Ordinária para votação que elegeu a nova Mesa Diretora para o Biênio 2023-2024. Uma única chapa concorreu à eleição, sendo composta pelo vereador Clécio Carlos (MDB), presidente; Urbano Moreira (MDB), vice-presidente; Ronaldo Raimundo (PDT), 1º secretário e Isley Oliveira (PL), 2º secretário.

Na tribuna, o líder da oposição, Rosemberg Hipólito (PT), desejou sucesso na condução dos trabalhos para os próximos dois anos. “O senhor está aí sentado nesta cadeira por pura competência, desejo que os próximos anos sejam de mais sucesso e transparência como já vem sendo feito. Honre cada voto depositado no senhor e que o seu trabalho seja, exclusivamente, feito para deixar o seu legado nesta Casa”, parabenizou.

Agregando o discurso, Marcondes Hipólito (PDT) também parabenizou os colegas eleitos. “Nós vemos claramente o quanto o parlamento vem mudando nesses últimos anos, o seu trabalho merece reconhecimento. Vossa Excelência não teria chegado onde está se não fizesse seu trabalho com imparcialidade”, disse o vereador na tribuna da Casa. Já Marcel Cajueiro (MDB) desejou que os trabalhos que serão desenvolvidos no próximo biênio, sejam pensados no bem-estar e na boa convivência dos parlamentares. “Desejo que essa Mesa Diretora faça uma administração que fique para a história do Legislativo”, concluiu.

O presidente eleito, que já vinha comandando os trabalhos desde 2021, agradeceu aos vereadores pelos 8 votos que o reelegeu e se comprometeu a continuar seu trabalho de forma correta, com muita responsabilidade, visando, claramente, o benefício da população riachuelense. “A presidência estará sempre aberta ao diálogo com todos, seja os senhores vereadores da situação ou da oposição. Nosso trabalho é baseado na ética e na responsabilidade para com o nosso povo”, finalizou.

Estiveram presentes na sessão, os vereadores Clécio Carlos, Urbano Moreira, Ronaldo Raimundo, Isley Oliveira, Marcel Cajueiro, Marcondes Hipólito, Heldon Daniel (PT), Rosemberg Hipólito, Givanildo Cavalcante (PT), o secretário de Governo, Emerson Dantas e sociedade civil.

Texto e foto: Ascom CMR