CVC confirma continuidade dos voos de fretamento para Sergipe

Com a retomada dos voos charters para Sergipe em dezembro passado, após mais de 17 anos sem essa estratégia turística que agrega passagem em voo fretado + hospedagem em hotel, graças a parceria do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), e a agência de viagens CVC, nesta quinta-feira, 3, o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto esteve em São Paulo, para reunião com o Diretor Executivo de Produtos da CVC, Sylvio Ferraz Júnior, e o Diretor de Produto – Região Nordeste, Cristiano Placeres, para o alinhamento de novos voos charters para a capital sergipana.

Durante a reunião, foram confirmados pelos executivos da CVC os novos voos charters para Sergipe, cujas datas serão anunciadas em março. Segundo o executivo da CVC, Sylvio Ferraz Júnior, o sucesso dos fretamentos da CVC em dezembro passado e janeiro deste ano motivaram a continuidade dessa modalidade de voos. “Estes voos foram um sucesso, inclusive, a ação do voo inaugural foi bastante elogiada pelos turistas, e com essa excelente aceitação pelo mercado iremos continuar apostando nesse produto”, afirmou Ferraz.

O secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, enfatizou que a campanha de mídia do Governo do Estado, compartilhada em parceira com a ABIH Sergipe, e a campanha da Prefeitura de Aracaju, também somou-se a esses esforços. “A boa integração do setor empresarial turístico do nosso estado geraram esses resultados positivos. Quando a gente junta todos esses fatores somados, mais nossos atrativos, temos a demonstração clara que temos um grande produto que é o destino turístico Sergipe. A CVC acreditou nesse produto, deu certo e isso nos deixa muito entusiasmados por Sergipe estar entre os estados que receberão voos charteres da empresa. Isso é fruto desse trabalho de estarmos juntos com essas grandes operadoras. Estamos muito felizes por termos um destino importante e reconhecido na prateleira dessa grande operadora, entrando no circuito de voos fretamento da maior operadora da América Latina, e a gente tem que comemorar”, destacou Sales Neto.

Após alinhar as novas ações e voos charters, o secretário Sales Neto intermediou uma reunião entre o Diretor Executivo de Produtos da CVC, Sylvio Ferraz, e o CEO da AMMalls, Antonio Mamede, que administra o Centro de Convenções de Sergipe, cujo objetivo foi a captação de eventos para o estado, contribuindo, assim, com o desenvolvimento econômico de Sergipe, já que o turismo movimenta mais de 50 segmentos do setor direta e indiretamente. “Estamos cumprindo nosso papel de juntar laços, criar sinergias positivas e sermos indutores de bons negócios que tragam desenvolvimento socioeconômico para Sergipe”, finalizou Sales Neto.

Fonte e foto Setur