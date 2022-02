Deputada Kitty Lima diz que  pode ir à Justiça contra reajuste na conta de água da Deso

O aumento da tarifa na conta de água dos sergipanos anunciada no fim do mês passado pela Deso foi duramente criticado pela deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) nesta quinta-feira (03), na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Recorde de reclamações entre os sergipanos, a Deso anunciou a ‘novidade’ em meio às inúmeras queixas aos seus serviços, fato que pode levar a deputada Kitty Lima a recorrer à Justiça para suspender o reajuste.

Durante seu discurso no plenário da Casa, a parlamentar disse ser inconcebível o reajuste no valor de um serviço que não é prestado com qualidade à população e que é alvo de diversas denúncias e reclamações em seu gabinete, o que a motivou a protocolar diversas indicações direcionadas à Deso a fim de resolver os problemas.

“Infelizmente nenhuma das nossas indicações foram atendidas e quem mais sofre com isso é a população. Eu tenho o entendimento de que quando um serviço é prestado com qualidade e respeito ao cliente a gente compreende a necessidade de reajuste para que ele continue sendo ofertado com o padrão que o consumidor merece, mas como entender um reajuste quando o serviço não é bom? A Deso precisa justificar de forma coerente esse aumento na conta da água ou então vamos recorrer à Justiça para suspender a decisão de reajuste”, garantiu Kitty.

A deputada chamou a atenção ainda para a realidade de muitas famílias em Sergipe que ainda sofrem as consequências econômicas causadas pela pandemia da Covid-19 e que tiveram perdas reais de suas rendas.

“Como justificar aos pais e às mães de famílias que perderam seus empregos e que tiveram forte impacto na renda familiar que agora eles terão que pagar a conta de água ainda mais cara? Ou como explicar esse reajuste para aqueles que todas as semanas têm falta de água em suas residências? Por isso precisamos nos mobilizar contra essa medida que só prejudica os sergipanos que vão pagar mais caro por um serviço que tem deixado muito a desejar”, disse.

“Quero deixar claro que meu posicionamento nada tem a ver com o discurso de privatização da Deso, antes que saiam distorcendo minhas palavras por aí, mas sim com despolitizar uma companhia que deveria estar preocupada em oferecer um serviço de qualidade aos seus usuários, e não ser utilizada como um instrumento de política para atender aos interesses de alguns”, esclareceu Kitty.

Foto: Jadilson Simões

Por Felipe Maceió