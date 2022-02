Emília Corrêa responde a Nitinho sobre o receber sem trabalhar

Mesmo com a diferença de 5 horas no fuso horário, a vereadora Emília Corrêa (Patriota), que se encontra no Canadá, onde reside sua filha que está dando à luz a uma criança, concedeu entrevista para esclarecer as polêmicas envolvendo seu nome, em especial, as acusações “infundadas feitas recentemente pelo presidente do legislativo municipal, Nitinho Vitalle (PSD).

Emília Corrêa explicou o motivo da sua ausência nas Sessões presenciais e disse que “quem acompanha meu trabalho, sabe que não tenho o hábito de me ausentar de minhas obrigações, dos meus compromissos. Precisei me afastar do Brasil porque tenho uma filha que mora no Canadá, prestes a dar à luz. É a primeira filha dela e minha primeira neta,

um momento muito significativo para a família e, antes de parlamentar, sou mãe”.

Embasada em uma resolução, a número dois, em vigor, Emília Correa solicitou que “pudesse dar continuidade ao meu trabalho de forma remota, afinal, ficamos nesse modelo por um ano, mais ou menos, porém meu pedido foi indeferido. Com essa negativa, no dia 20/1 requeri minha licença sem remuneração. O que também está previsto no Regimento e é meu direito”, declarou.

A vereadora disse, ainda, não entender a fala infeliz do presidente, quando afirmou que ela queria receber sem trabalhar. “Se há possibilidade de trabalhar remotamente, não vejo motivos para não fazer isso, principalmente, porque haverá momentos importantes na CMA por esses dias. Eu, apenas, quis dar continuidade ao meu trabalho. Não sei porque isso contrariou tanto a presidência da Câmara. Não dependo da CMA, e nem estou de férias como foi dito também por ele. Isso é uma ofensa muito grande, uma falta de respeito”, afirmou.

Por fim, Emília avalia que, na verdade, o motivo da sua solicitação ter sido indeferida, pode não estar ligado exatamente ao que prevê o Regimento Interno, mas sim, ter relação com seus posicionamentos. “Não sei porque esse piti todo. Parece que existe uma coisa muito forte com a vereadora Emília, especificamente, por causa dos posicionamentos, estilo de ser, porque ela não concorda com muita coisa. E, não concordo, msMo. Não fui ali para agradar mesa diretora ou presidente da Casa, só o povo. Nos últimos dias de sessão também fui ofendida pela mesma pessoa. Ainda não dei a resposta, mas terá”, concluiu.

Por Andrea Lima