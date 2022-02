Com novenas presenciais, carreatas e protocolos contra a covid-19, fiéis celebram a padroeira Nossa Senhora D’Ajuda em Itaporanga

A Festa da Padroeira Nossa Senhora D’Ajuda reúne todos os anos milhares de fiéis de toda a cidade. São nove noites de novena, a procissão de São Cristóvão (padroeiro dos motoristas) e o dia festivo com missas e a procissão alusiva a padroeira. Durante os dez dias de evento, a Prefeitura de Itaporanga D’Ajuda dá total apoio com estrutura e logística para o evento religioso mais importante do município.

Este ano, a Festa de Nossa Senhora D’Ajuda contou com novenas e missas presenciais, porém respeitando todos os protocolos contra a covid-19, contando com um espaço na área externa da Igreja Matriz que mantinha o distanciamento e uma boa visibilidade das celebrações. Com o decreto governamental publicado no dia anterior a data alusiva, a Paróquia optou pela realização de carreata, ao invés de procissão como havia programado.

Em parceria com a Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda, a Prefeitura proporciona toda parte estrutural do evento. “Todos os anos nos unimos a igreja católica para proporcionar aos fiéis uma festa bonita, com boa estrutura e que todos possam participar da melhor forma. A festa faz parte do nosso calendário festivo e é uma data bastante esperado pelos itaporanguenses. Este ano não poderia ser diferente. Como devoto de Nossa Senhora D’Ajuda me sinto muito feliz e é gratificante contribuir de forma significativa para um evento tão especial”, disse o prefeito Otávio Sobral.

“Às vésperas da procissão foi emitido um Decreto do Governo do Estado que impedia a realização de aglomerações, em concomitância com a Paróquia, adotamos as mesmas medidas de 2021, e realizamos a procissão como forma de carreata. Mesmo assim, nosso cortejo foi lindo, as pessoas participaram das suas casas, nas ruas, nos seus veículos e não deixaram de louvar e agradecer a Nossa Senhora D’Ajuda por todas as bênçãos derramadas sobra a nossa cidade e as famílias itaporanguenses”, conclui o gestor municipal.

Para o procurador Marcelo Sobral a Festa da Padroeira de 2022 foi grandiosa e a mais bonita dos últimos anos, apesar dos decretos que impediram a realização da tradicional procissão. “Todos os anos faço questão de participar diretamente das ações de apoio para a realização da Festa da Padroeira Nossa Senhora D’Ajuda. Participamos de reuniões com o pároco, padre André Menezes, e todos os nossos secretários que contribuem ativamente com a realização da festa. Desde o ano passado, enfrentamos as dificuldades da pandemia, mas nos desdobramos para que a festa aconteça da forma mais segura e agradável para os fiéis itaporanguenses”, destaca, Marcelo.

“Aproveito para parabenizar o padre André Menezes e todos grupos e pastorais que integram a Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda. Foi mais um ano de uma festa linda e muito organizada. Um destaque para o show de evangelização com o cantor Thiago Tomé, membro da comunidade Canção Nova, que abrilhantou essa festa em alusão a nossa padroeira”, pontua, Marcelo.

Atuação de todas as Secretarias

Todas as Secretarias Municipais são envolvidas na realização da Festa da Padroeira. Através da Secretaria de Cultura e Turismo, chega o apoio na estrutura do evento, sonorização, segurança e suprimentos.

Já a Secretaria Municipal Obras, Transportes e Serviços, desde o encerramento do mês de janeiro, trabalha incessantemente na melhoria das vias, revitalização dos espaços públicos da região central, manutenção de iluminação e no fornecimento de transportes para o evento.

A Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer realiza a Copa da Padroeira, abrindo oficialmente as comemorações. Por meio das Secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social, Agricultura e Meio Ambiente, todos os colaboradores são direcionados a apoiar no que for necessário a Paróquia.

