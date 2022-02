“Laranjas” derrubam vereadores

Por Adiberto de Souza *

Os vereadores aracajuanos Fábio Meireles e Sávio Gois, ambos do PSC, tropeçaram em “laranjas” estragadas e perderam os mandatos. Os dois foram cassados com base em denúncia de que o PSC registrou candidaturas femininas apenas para cumprir a cota de 30% de gêneros, a ponto de algumas delas terem tido zero voto. Claro que ambos ainda podem recorrer contra a decisão, porém terão que aguardar o resultado do recurso fora dos mandatos. Bom para os candidatos derrotados Elber Batalha Filho (PSB) e Camilo Feitosa (PT). Eles devem ser empossados como vereadores da capital tão logo o TRE comunique à Câmara Municipal que Fábio e Sávio foram vítimas das “laranjas” podres colocadas pelo PSC no cesto das eleições de 2020. Misericórdia!

PT preside a Alese

O deputado estadual Francisco Gualberto (PT) é o novo presidente da Assembleia Legislativa. Ele substituiu Luciano Bispo (MDB), licenciado para se submeter a uma cirurgia. O deputado emedebista vai retirar um tumor benigno, localizado na parte interna do ouvido e que pode gerar tonturas ou vertigens e atingir a audição. Esta é a primeira vez que o Partido dos Trabalhadores preside o parlamento sergipano. Gualberto prometeu seguir com as ações previamente estabelecidas pela Mesa Diretora do Legislativo. Então, tá!

Saúde sem rumo

O outrora bem estruturado Ministério da Saúde, hoje está mais bagunçado do que a casa da mãe Joana. Esculhambada pelo atual governo, a pasta perdeu o rumo justo quando precisamos de um organismo bem azeitado para enfrentar a pandemia da covid-19. Pior é que vamos continuar assistindo essa esculhambação, pois, embora sendo médico, ministro Marcelo Queiroga passa tanta confiança quanto um vendedor de banha de peixe-elétrico nas feiras do interior. Decididamente, estamos no mato sem cachorro. Desconjuro!

Porrada no capitão

Enquanto não aparece assunto mais palpitante sobre a sucessão estadual, o pré-candidato a governador Rogério Carvalho (PT) gasta o tempo cutucando o presidente Jair Bolsonaro (PL). Agora mesmo, o senador petista tem alardeado que o capitão de pijama precisa explicar o aumento nos gastos com o cartão corporativo da Presidência: “O governo que se dizia da ética, é o desgoverno da farra no uso da verba pública, que usa o dinheiro do povo para bancar passeios de moto e de jet-ski”, fustiga Carvalho. Marminino!

Abaixo a violência

A vice-prefeita de Aracaju, Katarina Feitoza (PSD), coordenou a primeira reunião do Comitê Gestor do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. O grupo é responsável pelo acompanhamento, avaliação e execução das ações de combate à violência de gênero no município. Katarina se disse satisfeita em coordenar esse trabalho voltado para todas as mulheres de Aracaju que, infelizmente, ainda vivem num contexto de violência. É vero!

Efeito da covid

As agências do Banese passaram a atender exclusivamente os clientes que busquem os serviços essenciais oferecidos pelo banco, como abertura de conta salário, alteração de senha de quatro dígitos da conta e saques sem cartão, por exemplo. A mudança temporária visa prevenir o alastramento do coronavírus, protegendo clientes e funcionários, devido ao aumento do número de casos positivos para Covid-19 em Sergipe. Outros atendimentos podem ser realizados por meio dos canais digitais do banco. Ah, bom!

Mão na roda

Para muitos prefeitos chegados a meter a mão grande no dinheiro público, a pandemia da covid-19 tem sido uma mão na roda. Com os municípios em calamidade pública, os gestores podem comprar o que quiserem sem licitação. E com direito a superfaturar os preços, sob a alegação de que não encontraram quem vendesse mais barato. Fique bem claro que essa carapuça é dirigida aos prefeitos desonestos. Home vôte!

Desunião interna

A difícil tarefa do senador Alessandro Vieira (Cidadania) é convencer parte dos cidadanistas sobre a sua pré-candidatura à Presidência. Para se ter uma ideia, metade da cúpula do partido prefere apoiar outro presidenciável. Entre os adeptos desta ideia está Roberto Freire, o manda chuva da legenda. Destemido, Vieira segue brigando internamente para evitar que o Cidadania entre numa federação partidária com o PSDB. Talvez seja por isso que o senador não consegue nem pontuar na maioria das pesquisas de intenção de votos. Crendeuspai!

Médicos estressados

Mais da metade dos médicos (57%) se queixa de deficiências que dificultam o tratamento dispensado aos pacientes com covid-19, colocando em risco a própria integridade dos entrevistados. O resultado faz parte de uma pesquisa encomendada pelas associações Médica Brasileira (AMB). 51% dos entrevistados disseram que estão esgotados ou apreensivos frente ao aumento do número de casos de covid-19. A maioria também revelou que existirem profissionais com claros sintomas de estarem sobrecarregados (64%), estressados (62%) e ansiosos (57%). Terrível!

Música no Fantástico

As línguas ferinas andam espalhando pelas esquinas de Sergipe que o ex-governador Jackson Barreto (MDB) está a um passo de pedir música no programa Fantástico. As fofoqueiras afirmam que se for mesmo candidato a senador e não se eleger, JB poderá pedir para ouvir uma música na revista dominical da rede Globo. Em 1998 e 2018, Jackson tentou chegar ao Senado, mas não teve votos suficientes para se eleger. Otimista, ele acredita que este ano a história será outra. Barreto aposta que “água mole e pedra dura, tanto bate até que fura”. Aff Maria!

Filosofia de Britto

Do sergipano Carlos Ayres de Britto, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal: “Sem a locomotiva do caráter, o vagão das outras virtudes termina por descarrilar”. Cruzes!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 6 de outubro de 1907.

* É editor do Portal Destaquenotícias