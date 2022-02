Mais de 185t de sargaço foram recolhidas no litoral aracajuano

Após a chegada de plantas aquáticas trazidas pelas correntes marítimas ao litoral da capital sergipana, no dia 25 de janeiro, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), mobilizou uma força-tarefa para manter a limpeza e boas condições de balneabilidade para turistas e aracajuanos. A ação já resultou, até o momento, no recolhimento de mais de 185 toneladas do resíduo.

“Assim que foi constatada a presença dessa vegetação, imediatamente nossos agentes começaram a atuar na coleta. E, devido o grande volume de algas, que não param de chegar ao litoral, a empresa municipal ampliou o número de equipes voltadas para a limpeza de praias. Por isso, aumentamos de duas, que é o padrão, para seis”, explicou o diretor operacional da Emsurb, Bruno Moraes.

Nesta quinta-feira, 3, os agentes da Emsurb estiveram concentrados no recolhimento da vegetação na faixa de areia situada entre a região do Banho Doce e praia da Aruana. “A operação, cabe destacar, teve início na terça-feira (25), na Praia Formosa, e foi reforçada a partir da sexta-feira (28) com o suporte de pá carregadeira, máquinas retroescavadeiras e caçambas”, destaca o diretor.

Bruno salienta ainda que a administração municipal segue com as equipes empenhadas para promover o serviço com celeridade. “Reforço que a Prefeitura de Aracaju tem trabalhado de forma intensificada para garantir o bem-estar de banhistas e a não agressão ao meio ambiente”.

Foto: Ascom/Emsurb