Mobilidade acadêmica internacional deve retomar ainda este ano

Países como a Letônia, devem receber universitários sergipanos em 2022 devido às parcerias firmadas pela Unit com universidades estrangeiras.

O avanço da vacinação contra a Covid proporcionou a reabertura das fronteiras em várias nações do mundo. Com isso, a Universidade Tiradentes (Unit) já tem a perspectiva da retomada presencial do Programa de Mobilidade Acadêmica ainda neste ano. Um dos países para o qual o universitário sergipano poderá cursar disciplinas de graduação é a Letônia, no norte europeu.

Segundo a coordenadora de Relações Internacionais da Unit, Selen Ive Carneiro, as universidades parceiras já estão reabrindo os processos seletivos para mobilidade presenciais e a Unit também realizará seleções, prezando pelas medidas e recomendações de cada país necessários para a segurança de todos os estudantes.

O retorno da mobilidade presencial tem sido procurada e solicitada por muitos estudantes, mas a oportunidade só se torna possível se o cenário da saúde mundial estiver estabilizado. “Temos certeza de que serão experiências bastante engrandecedoras para todos os participantes”, avisa Selen Ive Carneiro.

Durante o ano de 2021, as ofertas de mobilidades para os estudantes foram mantidas, mesmo que de forma remota. Mas em 2022, serão planejados novos programas e projetos. “Temos boas expectativas de manter alguns deles e ampliar o leque de ofertas envolvendo também ações presenciais em 2022”, informa.

Letônia em 2022

Para tanto, a Unit já realizou a seleção de dois estudantes do curso de Ciência da Computação para o Programa ERASMUS International Credit Mobility, na Letônia, em parceria com a ISMA University of Applied Sciences.

“Os selecionados devem viajar em meados de fevereiro e esse fato representa o início de nossa retomada à mobilidade acadêmica presencial, ainda no primeiro semestre de 2022”, complementa Selen.

Tudo isso é possível porque o setor de Relações Internacionais da Unit acompanha o cenário mundial, principalmente, levando em consideração o surgimento de novas variantes da Covid. “Reforçamos que nós acompanhamos o desenrolar da pandemia para poder garantir que a mobilidade seja realizada de maneira segura para os nossos estudantes envolvidos”, informa Selen Ive Carneiro.

