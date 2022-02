P convoca classificados no PSS para entrega de documentos

A Prefeitura de Aracaju publicou, nesta quinta-feira, 3, o Edital de convocação dos candidatos aprovados para o cargo de educador social, no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal da Assistência (PSS Semfas), para realização da etapa de entrega de documentos. O prazo para envio da documentação, que inicia nesta sexta-feira, 4, termina no dia 12 deste mês, e todo o procedimento deverá ser realizado pela plataforma AjuInteligente.

O chamamento publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, contempla todos os candidatos inscritos na ampla concorrência, além daqueles que, também, optaram pelas reservas de cotas para pessoa com deficiência (PcD) e negros.

A secretária municipal da Assistência Social, Simone Santana Passos, celebrou a convocação de todos os inscritos.

“Ao total, 4.369 pessoas se habilitaram e estão concorrendo as vagas. Esse processo seletivo é fundamental, pois o cuidador social é um profissional fundamental que atua nos cuidados básicos diários de crianças, adolescentes, idosos, mulheres em situação de violência e pessoas em situação de rua assistidos em nossos equipamentos da Alta e Média Complexidade do município de Aracaju”, detalhou a secretária.

Para protocolar os documentos, o candidato deve seguir os seguintes passos: acessar a plataforma AjuInteligente (ajuinteligente.aracaju.se.gov.br) e pesquisar por “PSS-SEMFAS – entrega de documentos”; e em seguida na opção correspondente ao cargo para o qual está concorrendo, no caso, Cuidador Social. A comissão organizadora do Processo Seletivo orienta que todos os documentos sejam anexados de uma só vez, no sentido de evitar a abertura de mais de um protocolo.

Cada candidato pode anexar até trinta documentos com até dez megabytes (10MB) de tamanho cada, em formato PDF, conforme disposto no Item 9 e seus respectivos subitens do Edital de abertura. O envio do Comprovante de Inscrição é indispensável em todas as etapas do Processo Seletivo.

O Processo Seletivo da Assistência é uma realização da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), em concomitância com a Secretaria da Assistência.

Para mais informações clique aqui.