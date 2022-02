PL em discussão confusa

Diógenes Brayner – [email protected]

A visita que o grupo liderado pelo ex-prefeito Valmir de Francisquinho fez ao presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, não teve o êxito que todos eles esperavam. O resultado final do encontro deu na pré-candidatura de Valmir a deputado federal e a do seu filho, Talisson Ramos à reeleição (ele é deputado estadual). Mas vai ficar a critério do grupo sobre quem fica em Sergipe ou vai para Brasília. O que amedrontou Valdemar teria sido o montante sugerido por Valmir para ser candidato ao Governo do Estado: R$ 50 milhões, através de recursos do PL. Foi a partir daí que se decidiu por disputa parlamentar.

Chamou atenção dos liberais o fato de Francisquinho só levar aliados pessoais para contatos com Valdemar e não convidar demais membros da sigla, inclusive que tenham mandato ou estejam prontos para a disputa parlamentar no pleito deste ano. Outro fato que ficou bem claro: é que o Partido Liberal não fará composição com o PT e tende a um entendimento com o PSDB, com Eduardo Amorim sendo candidato ao Senado. Não está nada definido em termos de aliança, mas o PL começa a se isolar das demais legendas, inclusive da base aliada, onde teria maior chance. Acontece que a base dá sinais de que pode apoiar o ex-presidente Lula.

O deputado federal Valdevan Noventa (PL) também pode estar fora da disputa ao Senado. Deve procurar outra legenda para manter a pretensão de sair senador. A informação é que ele recebeu convite para ingressar no PTB, mas como a sigla de Roberto Jefferson é tresloucada por Jair Bolsonaro, certamente ele estará fora e seguirá outro rumo, mesmo que o seu assessor, conhecido por ‘Noventinha’, tenha dito que há um movimento de membros do PL para trair Valdevan, mas que mesmo assim ele será candidato a senador pelo PL. Difícil, muito difícil mesmo.

Já a base aliada fala, entre uns e outros, sobre a escolha do candidato. Os nomes que mais aparecem são o do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e Fábio Mitidieri (PSD), apesar do deputado federal Laércio Oliveira (PP) demonstre disposição para a disputa e Ulices Andrade fale para os seus botões no mesmo tom. Edvaldo Nogueira ontem surpreendeu ao dizer que só será candidato se a base tiver compromisso em apoiá-lo integralmente.

Não fecha portas

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) disse que a sua candidatura a senador está decidida: “esse é o grande momento de quem tem um projeto de recuperação do Brasil”.

*** Jackson Barreto avalia que não passa por um julgamento sua candidatura e que está esperando um momento certo para avaliação do grupo.

*** Ensina que “em política não se pode fechar portas para ninguém”, mas quer ser candidato pela base aliada, sem deixar de votar em Lula da Silva para presidente.

Compromisso da base

Jackson Barreto disse ainda que a base aliada tem compromisso com o ex-presidente Lula, porque foi criada dentro de um projeto político de centro esquerda.

*** Desde sempre, quem integra a base aliada tem compromissos com Lula, já que ela foi montada desde 2010 pelo governador Marcelo Déda.

*** Mas a base aliada tem realmente uma maioria que vota em Lula sem problema.

Alessandro: um cara fácil

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse ontem que a situação do partido permanece inalterada em Sergipe, sobre a sucessão estadual e a formação de chapas.

*** Alessandro explicou que é “um cara muito fácil de entender. Sempre cumpro rigorosamente o que falo”. Acrescentou que está trabalhando na construção de uma terceira via nacional e “entendo que ela é extremamente necessária”.

*** Disse ainda que está “trabalhando ao mesmo tempo na construção de uma alternativa robusta para Sergipe. As duas missões são relevantes e serão cumpridas”.

Recursos altos

Em Brasília, durante reunião do seu grupo político com o presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, o ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL) teria feito uma proposto muito alta.

*** Pediu o equivalente a R$ 50 milhões para ser candidato a governador de Sergipe. A avaliação do partido é que “nem o candidato a presidente terá esse montante do partido”.

*** Acrescentou que Valmir “viajou na maionese” e o partido o quer candidato a federal e reeleição para o filho Talisson.

Não respondeu

O ex-prefeito Valmir de Francisquinho está em Brasília desde terça-feira, ao lado de aliados e do filho, deputado estadual Talisson de Valmir (PL).

*** O objetivo da reunião era tratar exclusivamente da posição do partido sobre a formação de chapas majoritárias, parlamentares e alianças com outros partidos.

*** Sobre a decisão e proposta de recursos, Francisquinho não respondeu.

Prefeitos reclamam

Alguns prefeitos que integram a base aliada preocupados com a não definição de data para a reunião que vai escolher o candidato do grupo a governador do Estado.

*** Admitem que isso também demore faça demorar a formação de chapas parlamentares e faz com que prejudique entendimentos em relação ao proporcional.

*** Um deles disse que até o momento a gente sequer sabe quais nomes vão disputar mandatos estadual e federal.

Médico surta

Um médico otorrino de Itabaiana surtou ontem no hospital, por excesso de trabalho, em um dos hospitais da cidade.

*** O médico, deixou o hospital demonstrando que estava “fora de sí” e foi para a rua jogar pedras de forma aleatória.

*** A situação está complicada para trabalhadores da área da saúde.

Aumento nos gastos

O senador Rogério Carvalho (PT) diz que o presidente Jair Bolsonaro terá que explicar o aumento nos gastos com cartão corporativo.

*** – O governo que se dizia da ética é o desgoverno da farra no uso da verba pública, que usa o dinheiro do povo para bancar passeios de moto e de jetski, diz.

*** No final sugere: “Vai trabalhar, Bolsonaro”!

Reunião virtual

O PT em Sergipe realiza hoje uma reunião virtual para discutir o que fora tratado no encontro de sexta-feira passada, sobre a formação de comitês populares e programa de Governo.

*** Vai tratar sobre formação de aliança e pedir empenho dos filiados para atuarem como se estivesse em pré-campanha.

Deputados solidários

Luciano Bispo viaja domingo e hoje às 10 horas passa a Presidência da Alese ao vice-presidente Francisco Gualberto (PT), que fica por 30 dias.

*** Os deputados se mostram solidários com ele e a deputada Maria Mendonça chamou Luciano Bispo e pediu que ele se cuidasse. Os dois são adversários históricos em Itabaiana.

Giro pelas redes sociais

O Antagonista – Daltan Dallagnol diz que ‘Havia cerca de 400 investigações em andamento quando extinguiram a Lava Jato’.

Metrópoles – O ex-presidente Lula volta a dizer que intervirá nos preços da Petrobras se for eleito. Não fala como fará…

Correio Brasiliense – Manifestantes realizam protesto no quiosque onde Moïse foi morto, na madrugada desta quinta-feira (3), em frente ao quiosque Tropicália.

Elainne Faria – Rodrigo Pacheco diz que nenhum avanço autoritário é aceitável enquanto fica de joelhos para o autoritarismo do Supremo.

Renan Filho – Pessoal, 91% dos pacientes que estão internados nas UTIs de Covid da rede pública de Alagoas, não estão vacinados ou não completaram o esquema vacinal.

Gilberto Natalini – Se Lula for o Presidente a blindagem para os corruptos em geral será mantida. Como é hoje com Bolsonaro.

Sandra Morenah – O cara é chamado de Mito, Motoqueiro, Farofeiro, Biloro, Aumentecida, Doido, menos de ladrão.

Higor Ferreira – Na vida é necessário ter coragem de mudar o que não nos convém, para vivermos novos momentos de felicidade.