PMA orienta a não suspensão das aulas em casos de covid

Os alunos que estudam em turmas dentro da idade contemplada pelo Plano Municipal de Imunização de Aracaju e que testem positivo para a covid-19, a escola não deve suspender as aulas, como é realizado em alguns estabelecimentos educacionais. A orientação foi passada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para representantes da rede pública e privada através da Nota Técnica nº 03/2022.

“Esse documento serve de base para as escolas padronizarem as medidas de segurança, mas nele também está contido o passo a passo do que fazer nessas situações. Primeiro, a criança ou colaborador deve se afastar por sete dias a partir do início dos sintomas, antes mesmo da confirmação do diagnóstico. Os responsáveis pelos outros alunos devem ser comunicados para monitorar o surgimento de sintomas nos próximos 14 dias”, introduziu médica infectologista da Secretaria Municipal da Saúde, Fabrizia Tavares.

Entretanto, as crianças e os adultos já vacinados e sem sintomas podem continuar frequentando a escola, sem a necessidade da suspensão das aulas, desde que sejam cumpridas todas as medidas de segurança, entre elas o uso ininterrupto de máscara, a higienização das mãos e a desinfecção frequente dos espaços comuns.

A continuidade das aulas é possível em decorrência da alta cobertura vacinal. Em Aracaju, até o momento, 531.632 pessoas receberam a primeira dose contra a covid-19, e 484.729 foram vacinadas com a segunda.

Já os casos suspeitos devem procurar um serviço de saúde mais próximo para avaliação clínica e realização de exame diagnóstico, como o RT-PCR para pesquisa de SARS-CoV-2 ou teste rápido de antígeno.

Isolamento domiciliar

A pessoa sintomática com confirmação laboratorial para covid-19 deve permanecer em isolamento domiciliar por sete dias do início dos sintomas, podendo realizar no quinto dia, nova testagem. Caso o resultado do teste do quinto dia seja não reagente ou não detectável e a pessoa não apresente sintoma respiratório ou febre nas últimas 24 horas, o isolamento pode ser suspenso. Caso o resultado seja reagente ou detectável ou se mantenham os sintomas, é preciso manter isolamento por dez dias.

Nessa situação, o estabelecimento de ensino deve informar à Secretaria Municipal da Saúde, pelo link: https://forms.gle/XBGNPZT3uhoxVuyB7, através de um formulário disponível na página da Prefeitura.

Importância da vacina

Segundo Fabrízia, a não adesão à vacinação mantém a transmissibilidade do vírus, aumentando a chance de o vírus sofrer uma mutação. Ela destaca que vacinação é sinônimo de consciência coletiva, já que reflete na saúde de toda a população.

“Enquanto as pessoas insistirem em não tomar vacina, a população continuará em um ambiente propício para a manutenção da circulação da variante ômicron e para o surgimento de outras variantes. Quem não se vacina, não coloca apenas a própria saúde em risco, mas também a de seus familiares e outras pessoas. A vacina não impede que o contágio, mas previne formas graves da doença e óbito. Quando uma pessoa não completa seu ciclo vacinal e não recebe o seu reforço, é natural que, após um tempo da vacina, os níveis de proteção de anticorpos caiam, deixando a pessoa suscetível novamente a doença”, explica a médica.

Foto: Ascom/SMS