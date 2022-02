Polícia divulga imagem do suspeito de matar Sidney Chuchu, ex-vocalista da Calcinha Preta

A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira (04) a imagem do suspeito de assassinar José Aparecido da Silva, conhecido como Sidney Chuchu, ex-vocalista da banda Calcinha Preta.

Ele foi encontrado morto na casa onde morava, no Conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju, em novembro do ano passado.

O inquérito aberto no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), para averiguar o crime, segue em andamento, tendo Danilo Conceição Silva como suspeito de ter praticado o homicídio. De acordo com as informações levantadas, o homem se encontra atualmente foragido.

Quem tiver alguma informação sobre esse caso pode passar através do Disque-Denúncia pelo 181.

Sidney Chuchu foi o primeiro vocalista da banda de forró Calcinha Preta , que se formou em 1995, na capital sergipana. Na ocasião, ele fazia dupla com Luciana Linhares.

Foto: SSP-SE