Prefeito de Ribeirópolis cumpre agenda movimentada em Brasília na busca de recursos para o município

O Prefeito do município de Ribeirópolis, Rogério Sobral (PL), esteve em Brasília nesta semana para cumprir uma agenda movimentada de compromissos ao lado de lideranças políticas em busca de apoio, verbas e na intermediação de projetos que visam o desenvolvimento da cidade.

Na oportunidade Rogério visitou os gabinetes dos parlamentares federais e senadores na busca de recursos para a saúde, pavimentações, construção e educação. “Fomos mais uma vez muito bem recebidos em todos os gabinetes e agradeço o comprometimento de todos com a nossa cidade”, argumentou o prefeito.

Ao lado de alguns prefeitos do Partido Liberal no agreste, o prefeito solicitou auxílios ao presidente nacional do Partido Liberal, Waldemar Costa Neto, acompanhado do deputado estadual, Talysson de Valmir, do Ex-prefeito Valmir de Francisquinho, do presidente da câmara de vereadores de Itabaiana, Marcos Oliveira, do vice-prefeito de Pinhão, Gusto.

Finalizando a agenda, o gestor também se reuniu no senado federal com o senador Alessandro Vieira (Cidadania), que se colocou à disposição para ajudar Ribeirópolis com mais investimentos.

