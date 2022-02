Presidente do Coren/SE conta trajetória de sucesso

Formado em Enfermagem pela Unit, Conrado Marques, está concluindo o doutorado enquanto preside o Conselho regional da classe.

Escolher a Enfermagem como profissão foi uma decisão óbvia para Conrado Marques de Souza Neto. Formado desde 2010 pela Universidade Tiradentes (Unit), ele já atuou como plantonista, enfermeiro da atenção básica e hospitalar. Fez especialização, mestrado e atualmente, está terminando o doutorado. Além disso tudo, ainda é um dos professores do curso de Enfermagem da Unit.

Ainda durante o ensino fundamental, Conrado acompanhou de perto o que era ser um docente universitário. Isso porque o pai dele lecionou na Unit por 15 anos, no curso de Administração. “Eu já acompanhava com meu pai o dia a dia da universidade. Por isso, sempre me encantou muito a docência. Eu via a dedicação que meu pai tinha e que a universidade tinha com os alunos, a preocupação com a excelência na qualidade do ensino”, conta.

Com o incentivo do pai, ele tinha certeza de que deveria fazer a graduação na Unit. Primeiro, pensou em Fisioterapia, que era um curso novo no Estado e com prospecção. Mas, nesta mesma época, a Enfermagem também ganhava espaço no Programa de Saúde da Família, que gerou uma demanda de profissionais. “Quando descobri a enfermagem eu não tive dúvida que eu queria ser enfermeiro, pois sabia que iria cuidar das pessoas”, diz Conrado.

Já na graduação, ele aderiu aos projetos realizados pela Unit. As atividades de extensão, eventos acadêmicos e monitoria, além dos estágios, deu a Conrado um alicerce para a sua trajetória futura. Logo após a formatura, foi rapidamente inserido no mercado de trabalho atuando como enfermeiro em Unidades Básicas de Saúde (UBS), plantonista em hospitais e lecionando em curso técnico. “No momento em que eu me formei, eu sabia que eu estava preparado para o mercado de trabalho. A Unit proporcionou o que eu precisava dentro das competências do profissional de enfermagem para que eu me destacasse por onde quer que eu passasse”, o egresso afirma.

Sempre buscando novos aprendizados, o enfermeiro decidiu fazer uma especialização. Logo depois, cursou o mestrado e atualmente, está terminando o doutorado. Essa trajetória toda ele percorreu na própria Unit, universidade em que também é professor no curso de Enfermagem. “Eu sou muito realizado enquanto professor. Se existe uma forma de transformar o mundo é através da educação. Toda vez que entro na sala de aula, que divide o meu conhecimento, toda vez que passa um semestre, a gente constrói um mundo melhor. Acho que não existe uma profissão, alinhada à enfermagem, que seja tão nobre quanto a docência”, acredita.

Mesmo com toda essa bagagem e experiências profissionais, para Conrado ainda faltava uma: ser presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE). Ele desempenha a atividade desde 2021. “Tem sido uma experiência maravilhosa de gestão e a expectativa é a melhor possível: de entregar uma nova sede para o conselho e de fazer um pouco mais pela enfermagem. Estamos batalhando muito pelo piso salarial do enfermeiro que hoje não é definido. Acho que a gente vai aos poucos conquistando uma enfermagem mais forte, enfermagem mais unida, uma enfermagem melhor reconhecida pela população”, conclui o egresso da Unit.

Foto assessoria

Por Raquel Teixeira