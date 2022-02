Presidente Graciela Nienov consegue vitória na Justiça e recupera as senhas do PTB

Diante de acusações e imposibilitada de exercer seu cargo à frente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Graciela Nienov recorreu à justiça para que seja revisto os seus direitos e, na última quinta-feira, 3, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por conceder à presidente as senhas do sistema de acesso partidário.

Na decisão tomada por Luís Roberto Barroso, presidente do TSE, a Secretaria Judiciária deverá disponibilizar para Graciele “o acesso aos autos no referido sistema, a fim de que anexe naqueles autos requerimento por ela subscrito de cancelamento dos códigos de acesso aos sistemas SGIP, FILIA e SPCA anteriormente enviados e expedição de novos códigos, mediante indicação do novo endereço eletrônico a ser cadastrado para encaminhamento da nova senha e demais comunicações dirigidas à presidente do PTB”.

Para a líder petebista, a vitória foi significativa e contribuirá para a retomada do trabalho. Ela informou ainda que permanece impedida de entrar no prédio do partido e que essa será mais uma luta, junto à Justiça, para conseguir a posse.

“Foi uma vitória significativa. Estamos satisfeitos com a retomada dos nossos instrumentos de trabalho. Agora, vamos para a segunda etapa, que é a posse da sede do partido”, disse.