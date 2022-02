Primeiro fim de semana de fevereiro será de tempo ensolarado

Para os sergipanos que pretendem praticar atividades físicas, esportivas e de lazer ao ar livre, o primeiro final de semana de fevereiro será apropriado, uma vez que nos próximos dias o tempo se mostra favorável com céu aberto, poucas nuvens e temperaturas máximas se aproximando dos 34°C.

Segundo informações da Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Serhma, o posicionamento do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) encontra-se mais atuante no interior da Região Nordeste, o que ocasiona condições de pouca nebulosidade. Por outro lado, os escoamentos de Leste continuam ativos e trazem ainda certa umidade até a costa, que podem causar algumas chuvas leves, rápidas e pontuais nos períodos da madrugada e início da manhã.

Para esta sexta-feira,04, a manhã será de céu aberto com poucas nuvens nos Territórios do Alto Sertão, Centro Sul e Grande Aracaju e tempo parcialmente nublado nos demais. A tarde, a possibilidade é de céu aberto com poucas nuvens no litoral e céu parcialmente nublado no interior. À noite tende a ter céu parcialmente nublado ao longo de todo o território Sergipano, sem ocorrência de precipitações com valores consideráveis. No litoral, teremos temperaturas mínimas em torno de 24,3°C e máximas de 30,6°C, enquanto no interior do estado, elas variam de 20,6°C a 32,6°C, respectivamente.

No sábado,05, espera-se durante a madrugada tempo nublado em todos os territórios, e céu aberto com poucas nuvens em todo o Estado pela manhã e tarde. A noite tende a ter tempo parcialmente nublado nos oito territórios, sem ocorrência de precipitações com valores consideráveis. No litoral, as temperaturas mínimas ficam em torno de 23,6°C e 30,5°C, já no interior, elas oscilam entre 19,5°C e 32,8°C.

No domingo, 06, aguarda-se tempo nublado durante a madrugada em todo o estado. Pela manhã, nos Territórios do Alto Sertão, Agreste Central e Centro Sul Sergipano,espera-se céu aberto com poucas nuvens e tempo parcialmente nublado nos demais. Para a tarde, a previsão é de céu aberto com poucas nuvens em todo o estado, e à noite tempo parcialmente nublado ao longo de todo território Sergipano, sem ocorrência de chuvas com valores consideráveis. As temperaturas mínimas serão de 22,6°C no litoral e de 20°C no interior, já as máximas serão de 30,6°C e 33,4°C, respectivamente.

De hoje até o domingo, as chuvas que por ventura venham a ocorrer, serão leves, rápidas, pontuais e em baixo volume.

Foto: Valdir Valença/Sedurbs