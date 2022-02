ProjetarSE chega ao primeiro ano com 13 projetos iniciados

Programa de assessoria técnica gratuita já conta com 33 municípios cadastrados. Obras previstas vão movimentar mais de R$ 22 milhões

Nascido para prestar assessoria técnica gratuita às 75 cidades dos oito territórios sergipanos, o ProjetarSE chega ao primeiro ano de existência com 13 projetos iniciados, que vão movimentar mais de R$ 22 milhões em recursos. A iniciativa do Grupo Banese e do Governo de Sergipe já conta com 33 municípios cadastrados, com potencial para melhorar a qualidade de vida de mais de 200 mil pessoas até o momento.

Em Japoatã, projeto-piloto iniciado em abril de 2020, a obra orçada em mais de R$ 418 mil já foi licitada pela prefeitura municipal, e a empresa vencedora contratada. Outros dois projetos executivos de arquitetura e de engenharia foram concluídos e entregues, são eles: a ponte sobre o Rio Caiçá, em Simão Dias, que aguarda processo licitatório; e a Creche Municipal Porto das Redes, em Santa Amaro das Brotas, com licitação em andamento.

Mais três projetos básicos de arquitetura foram apresentados às gestões municipais de Tomar do Geru, com a reforma e ampliação do mercado municipal; Santa Luzia do Itanhi, com dois pórticos para entrada da cidade; e Santana do São Francisco, com a orla fluvial e o atracadouro.

Os projetos de arquitetura e urbanismo em fase de estudo de viabilidade preveem, ainda, a implantação da Casa da Mulher Brasileira e o projeto do atracadouro da Av. Ivo do Prado, em Aracaju; o projeto do Caminho de Santa Dulce dos Pobres, que tem o início do trajeto em Aracaju e o término em São Cristóvão; a urbanização da Praça dos Romeiros, em Nossa Senhora Aparecida.

Além destes, está em estudo de viabilidade a urbanização das praças da Bandeira e Fausto Cardoso, em Divina Pastora; a urbanização do acesso da Vila do Padre, no Povoado São Clemente, em Nossa Senhora da Glória; e a infraestrutura do campo de futebol do Povoado Turma, em Salgado.

Análise dos convênios municipais

A reunião de consolidação de parceria e apresentação de diagnóstico de convênios já foi realizada com os demais municípios cadastrados na Plataforma ProjetarSE. A ferramenta é um grande destaque da assessoria, e foi criada para que os gestores municipais possam acompanhar com facilidade a situação de todos os convênios realizados pela prefeituras para a execução de obras.

No sistema do ProjetarSE, também é possível visualizar os documentos jurídicos e fiscais necessários para celebração de novos contratos, assim como monitorar todas as etapas do projeto que está sendo elaborado em parceria com o ProjetarSE.

Além disso, neste primeiro ano, um total de 23 visitas técnicas foram realizadas, três obras de creches paralisadas foram assessoradas para que os projetos sejam retomados e foram realizadas duas formações para as equipes técnicas das prefeituras. Segundo a coordenadora-geral do ProjetarSE, Shirley Dantas, as ações realizadas também visam a valorização, a formação e o fortalecimento das competências locais, com acompanhamento, troca de saberes e auxílio aos profissionais de arquitetura e engenharia que atuam na gestão municipal.

“Acreditamos que estamos atingindo nosso objetivo de promover a cultura do planejamento e da inovação, de forma a contribuir para que os recursos captados ou a serem captados sejam efetivamente aplicados, promovendo serviços públicos de melhor qualidade, beneficiando a vida da população e gerando desenvolvimento para todos os municípios sergipanos”, ressalta Shirley Dantas.

Prêmios

O desempenho do ProjetarSE para levar mais desenvolvimento, obras, com geração de emprego e renda para a população, já foi reconhecido também por duas premiações. Em dezembro do ano passado, a iniciativa recebeu o Prêmio IAB-SE 2021 – Edição do Centenário, na categoria Urbanismo, Planejamento e Cidades, com o Projeto da Orla Fluvial e Atracadouro de Santana do São Francisco, que agora segue para a disputa nacional promovida pelo Instituto de Arquitetos do Brasil.

Já na 5ª Edição do Prêmio Liderança Pública, o ProjetarSE figurou como finalista ao concorrer com outros cinco projetos na Categoria Impacto MLG. A competição nacional tem por objetivo reconhecer boas práticas que contribuam para uma gestão pública mais eficiente.

A população pode acompanhar as ações nos municípios através de publicações contínuas no site ou nas mídias sociais do ProjetarSE.

Ascom Grupo Banese