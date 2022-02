Saúde estadual orienta os municípios sobre vacinação para síndromes gripais

Diante do surto de síndromes gripais e aumentos dos casos de covid-19, a saúde estadual realiza agendas de ações para fortalecer o trabalho dos municípios no enfrentamento às doenças. Nesta quinta-feira, 03, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com a Fundação Estadual de Saúde (Funesa), realizou a webpalestra “Vacinação para Síndromes Gripais na Atenção Primária à Saúde”, que abordou sobre o processo de vacinação para profissionais de saúde que atuam nos municípios sergipanos.

A webpalestra foi ministrada pela enfermeira Programa de Imunização de Sergipe, epidemiologista (EPISUS – Controle de Doenças de Surto), mestranda em Enfermagem, Ana Beatriz de Lira. De acordo com a profissional, no momento o SUS (Sistema Único de Saúde) trabalha com a vacina da Influenza e a vacina da covid-19. “A vacina da Influenza é anual, então apresentamos uma prévia dos grupos, para os municípios realizarem o levantamento das respectivas populações, pois quando as vacinas chegam, é preciso aplicá-las de imediato”, destacou.

A ação mostrou como funciona a cobertura vacinal no estado e a necessidade de atingir metas. “Em 2020 tivemos um índice mais baixo que o desejável. Portanto, mostramos a necessidade de elevar a cobertura vacinal na campanha, que está com previsão de início entre março e abril”, destacou Ana Beatriz, que complementou: “Quanto à vacina da covid-19, trabalhamos há um ano e um mês nos municípios. Nessa palestra também mostramos as plataformas utilizadas, além da vacinação das crianças, introduzida no calendário vacinal recentemente, e das particularidades que envolvem. Dessa forma, é possível avançar com a vacinação e diminuir os índices de contágio do vírus, complicações da doença e óbitos”.

Entre os assuntos abordados, estiveram: vacinas disponíveis (Influenza trivalente e Covid-19); esquema vacinal; meta de vacinação; cobertura vacinal; cobertura vacinal por grupo prioritário; plataformas tecnológicas das vacinas; esquema dos indivíduos imunocomprometidos; e o panorama dos municípios (vacinômetro).

Fonte e foto SES