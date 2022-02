Sergipe comemora 1ª colocação no ranking por tempo abertura de empresas em todo o Brasil

O estado mais rápido pela quarta vez consecutiva.

Trabalho em equipe traz o melhor resultado de todos os tempos para Sergipe. Em avaliação realizada em janeiro, referente ao tempo de abertura de novas empresas feitas em todas as Juntas Comerciais do Brasil, a Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese) desponta 2022 na primeira colocação. Com o tempo recorde de 18 horas, Sergipe deixa uma diferença de 8 horas para a segunda colocada, que é Goiás, e de 10 horas entre a terceira, Maranhão.

Segundo Marco Freitas, Presidente da Jucese, os números são motivos de comemoração. “Este resultado é de uma equipe comprometida em oferecer o melhor para os nossos clientes. Obviamente vejo estes números com grande satisfação, pois estou à frente dos trabalhos da instituição. Temos buscado avanços para fomentar o número de empresas abertas em nosso estado para torná-la mais humana e acelerar os processos dos nossos serviços. Usamos todos os mecanismos possíveis para este resultado e, desde 2019, apostamos na tecnologia para termos mais agilidade e o resultado foi este. Somos o número 1 do Brasil. Muito orgulho,” comemora.

Com o foco na humanização e de desburocratização no atendimento, desde 2019 foi iniciado um trabalho de digitalização da abertura de empresas. A necessidade de três vias de documentos impressos deixou de ser necessária e todos os registros são feitos através do Portal de Serviços Agiliza Sergipe (www.agiliza.se.gov.br). Atualmente, os clientes podem abrir as suas empresas em questão de segundos e no conforto do seu lar.

Alguns clientes ainda têm dúvidas sobre os novos procedimentos e todas elas são esclarecidas através do atendimento do Call Center, do manual de passo a passo disponível no site da Jucese ou através de vídeos tutoriais na página da Junta no Youtube. As mudanças conseguiram zerar a fila de espere antes existente na sede da instituição.

Ascom Jucesa